Prezes PiS: Polska potrzebuje CPK, elektrowni jądrowych, inwestycji w Odrę i w porty

- Chodzi o to, żebyśmy mieli sprawne połączenia kolejowe, które pozwalają poruszać się po całym kraju, które likwidują wykluczenie komunikacyjne. Chodziło o to, żeby 80 proc. zysków z przewozów cargo (...) nie było przejmowanych przez innych, tylko było w Polsce. Chodziło także o to, żeby Polska była bardziej atrakcyjna niż jest, a jest już dzisiaj atrakcyjna - w każdym razie była za naszych rządów - dla inwestorów zagranicznych. To wszystko zostało zakwestionowane - mówił w niedzielę prezes PiS.

Czytaj więcej Polityka Lewica chce CPK. Biedroń: Pozwoli staruszce dojechać do lekarza - Lewica popiera budowę CPK, czekamy na deklarację premiera Donalda Tuska. Albo wóz, albo przewóz - powiedział europoseł Robert Biedroń podkreślając, że do każdego powiatu w Polsce powinna dojeżdżać kolej, a do każdej gminy - autobus.

Jarosław Kaczyński ocenił, że Polska potrzebuje elektrowni jądrowych oraz innych inwestycji. Niedawno Maciej Thorz z Ministerstwa Infrastruktury powiedział, że rząd Donalda Tuska nie planuje "kontynuować budowy Polski mocarstwowej w oparciu o zwiększenie żeglowności na Odrze". - Czy to, żeby Odra znów była rzeką spławną, czy to będzie dla Polski złe? Czy to będzie złe dla Szczecina, dla portu w Świnoujściu? To jest nam bardzo potrzebne - skomentował w niedzielę prezes PiS. - Ma tego nie być, bo się Niemcom nie podoba - dodał. Były premier mówił, że Polsce potrzebny jest również "wielki port kontenerowy w Świnoujściu".

- Już dzisiaj konkurujemy z Hamburgiem, (...) możemy konkurować jeszcze dużo bardziej i skuteczniej. Do budżetu państwa z portów wpływa już dzisiaj przeszło 40 mld zł rocznie. To naprawdę się Polsce bardzo opłaca, ale ma nie być. Zostały uderzone przedsięwzięcia, które są związane z naszą przyszłością - podkreślił.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Kaczyński zachwala Bielana i Kurskiego

Na spotkaniu z wyborcami w Siedlcach Jarosław Kaczyński przekonywał, że nadchodzące wybory do Parlamentu Europejskiego mają ogromne znaczenie. - To nie będzie normalna kadencja Parlamentu Europejskiego. To będzie kadencja, w ramach której mają być podjęte decyzje, które nam, Polakom, odbiorą właściwie wszystko - powiedział. - Odbiorą nam suwerenność, odbiorą walutę, która jest gwarancją tego, że nie popadamy w ciężkie kryzysy i tego, że możemy naszą gospodarkę w dobrym tempie rozwijać. Odbiorą nam decyzje choćby w takich sprawach jak np. obrona granic - kontynuował.