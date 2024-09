- Myślę, że w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze stanem klęski żywiołowej, to przepisy powinny zostać zliberalizowane. To włodarze danych terenów powinni decydować w tej chwili o wszystkim, ale pod warunkiem, że będą też na to środki - mówi nam Renata Surma, burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej. Miasto i wsie wokół niego zostały zalane w czasie obecnej powodzi.