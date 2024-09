Powódź 2024. Szaber to kradzież zasługująca na szczególne potępienie

Jak zwraca uwagę ekspert okradanie powodzian byłoby okolicznością obciążającą, a więc przestępstwem popełnionym w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. – W takich przypadkach nie dość, że pokrzywdzony ucierpiałby na skutek samej powodzi, to jeszcze zostałby okradziony z rzeczy, które ocalały. Taki czyn dodatkowo świadczyłby o niegodziwości sprawcy - tłumaczy prof. Małecki.

Uwzględnienie przez sąd okoliczności obciążających powoduje, że przy wymierzaniu kary czy to za kradzież zwykłą, czy to za kradzież z włamaniem, sąd zastosuje raczej surowszą sankcję, bliżej górnej granicy ustawowego zagrożenia.

Rzeczy porwanych przez wodę nie można po prostu zabrać

Choć wykorzystywanie krytycznego położenia innych osób w celu wzbogacenia się jest wyjątkowo perfidną postacią kradzieży, to zdaniem prof. Małeckiego nie ma potrzeby uregulowania tego typu czynów w sposób szczególny w kodeksie karnym. Tym bardziej, że sytuacje klęsk żywiołowych są sytuacjami ekstremalnymi i dość rzadkimi. – Byłaby to nadmierna kazuistyka.

Ale to nie wszystko. Prof. Małecki zwraca też uwagę, że rzeczy zabrane przez powódź np. z podwórka i uniesione przez wodę gdzieś dalej, nie tracą swojego właściciela. – Z perspektywy osoby, która chciałaby je zabrać, to nadal jest to cudza rzecz, która podlega zwrotowi właścicielowi. Nie jest to rzecz porzucona czy niczyja. Po prostu nurt rzeki wbrew woli właściciela zabrał te rzeczy i zabranie jej przez inną osobę, również będzie stanowić kradzież – konkluduje ekspert.