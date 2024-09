Wojsko w gotowości

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że w gotowości do pomocy przy powodzi pozostają 4 tys. żołnierzy, a jest możliwość powiększenia tej liczby. Słowa wicepremiera mają podstawę w przepisach. Otóż wojsko, zasadniczo przewidziane do obrony przed agresją zewnętrzną, może być użyte do celów cywilnych, w tym do zwalczania klęsk żywiołowych.

Stan nadzwyczajny Gdy zwykłe środki zawiodą Stan klęski żywiołowej to jeden ze stanów nadzwyczajnych przewidziany na wypadek wystąpienia „katastrofy naturalnej, której skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków”. Można wówczas m.in.:

- nakazać ewakuację z określonych terenów,

- nakazać zburzenie budynków,

- nakazać wykorzystanie przez władze prywatnego mienia (np. magazynów, hoteli czy pojazdów) na potrzeby zwalczania powodzi,

- zakazać prowadzenia określonych rodzajów biznesu,

- wprowadzić ceny regulowane i kartki na żywność lub inne artykuły.

Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, choćby tylko na części kraju, oznacza, że w czasie jego trwania ani przez 90 dni po jego zakończeniu nie mogą się odbyć wybory prezydenta, do parlamentu ani nie można przeprowadzać ogólnokrajowego referendum.

Według art. 175 ustawy o obronie ojczyzny żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej mogą zostać wezwani do natychmiastowego stawienia się do wykonywania rozkazów w związku ze zwalczaniem skutków powodzi. Także żołnierze tzw. pasywnej rezerwy mogą zostać wezwani na ćwiczenia polegające na udziale w takich działaniach. Ustawa o obronie ojczyzny przewiduje także kilka innych rozwiązań, np. użycie wojskowego systemu telekomunikacyjnego do zwalczania klęski żywiołowej.

Gdyby jednak siły i środki państwa okazały się niewystarczające dla zwalczania powodzi, rząd może wprowadzić stan klęski żywiołowej na czas do 30 dni (choć można go przedłużyć). Oznacza on – najkrócej mówiąc – zwiększenie uprawnień władz i ograniczenie swobód obywatelskich. Ustawa o stanie klęski żywiołowej pozwala go wprowadzić nawet prewencyjnie, gdy jeszcze nie dojdzie do zdarzeń będących taką klęską.