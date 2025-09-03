Jeśli bank ma nadwyżkę gotówki, może zainwestować ją właśnie w takie bony, a NBP zapłaci mu za to odsetki – według stopy referencyjnej. Dla banków to atrakcyjna i wolna od ryzyka możliwość ulokowania pieniędzy. Nic dziwnego – w końcu NBP to instytucja państwowa, która nie zniknie z dnia na dzień ani nie ogłosi niewypłacalności.

W praktyce więc można powiedzieć, że stopa referencyjna wyznacza bazową cenę pieniądza, czyli cenę, po której bankowi pożyczać pieniędzy się po prostu nie opłaca.

Na podstawie czego ustalany jest WIBOR?

WIBOR ustalany jest przede wszystkim na podstawie kwotowań offer, czyli kwotowań stóp procentowych, po których bank oferuje złożenie depozytu w innym banku. Upraszczając, WIBOR ustalany jest na podstawie ofert cen „sprzedaży” pieniądza na rynku międzybankowym.

I tu dochodzimy do powiązania WIBOR-u ze stopą referencyjną NBP. Obie wartości dotyczą tego samego – określają cenę „sprzedaży” pieniądza przez bank, czyli stopę procentową, w oparciu o którą bank otrzymuje odsetki od złożonego depozytu.

Bank ma więc wybór – albo ulokuje pieniądze w NBP kupując bony pieniężne, albo założy lokatę w innym banku komercyjnym. Oczywistym jest, że skoro stopa referencyjna NBP jest ceną bazową pieniądza, to cena złożenia depozytu w innym banku będzie od tej ceny bazowej zależna. Wzrost lub spadek ceny bazowej (stopy referencyjnej NBP) będzie miał więc bezpośredni wpływ na wzrost lub spadek kwotowań offer (czyli oferowanych cen dla składania depozytów na rynku międzybankowym), w oparciu o które ustalany jest WIBOR. Dlatego decyzje Rady Polityki Pieniężnej o wysokości stopy referencyjnej NBP mają kluczowe znaczenie dla wysokości rat kredytowych ustalanych w oparciu o WIBOR. WIBOR to nie jest więc, jak twierdzą jego krytycy, jakaś abstrakcyjna wartość ustalana na podstawie uznaniowych deklaracji, ale stojąca na bardzo mocnym fundamencie cena pieniądza, która bardzo silnie powiązana jest z „urzędowo ustalaną” stopą referencyjną NBP.