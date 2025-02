Sąd pominął dość istotny fakt, iż w przestrzeni publicznej dyskutowano o zastąpieniu WIBOR innym wskaźnikiem, ale jak dotąd to nie nastąpiło. Spośród wskaźników odnoszących się do waluty polskiej, tylko WIBOR został wpisany przez Komisję Unii Europejskiej do wykazu wskaźników kluczowych – co nawiasem mówiąc wiąże się z dodatkowym, ściślejszym nadzorem nad takim kluczowym wskaźnikiem. W przypadku umów kredytów hipotecznych zawartych od 2013 r., WIBOR jest stosowany w przypadku 98,5% takich kredytów. WIBOR jest wskaźnikiem, który wykorzystywany jest nie tylko przy kredytach. WIBOR służy jako stopa referencyjna dla płatności kuponowych w odniesieniu do aż 26 proc. całkowitej wartości nominalnej polskich obligacji oraz jako stopa referencyjna w przypadku instrumentów pochodnych i funduszy inwestycyjnych o wartości idącej w miliardy EUR. Argumentacja zmierzająca do „usuwania” WIBOR z umów finansowych, może się okazać zgubna dla wszystkich, których oprocentowanie lokat czy obligacji zależy od wskaźnika WIBOR.

Celem Dyrektywy 93/13 jest przywrócenie zaburzonej równowagi kontraktowej pomiędzy stronami umowy, a nie jak najdotkliwsze „karanie” przedsiębiorców

Sąd w Suwałkach uznał, że usunięcie WIBOR z umowy skutkuje kredytem nieoprocentowanym, a więc usunięciu podlegać ma również zastrzeżona w umowie marża. Takie rozstrzygniecie, zdaniem Sądu, nie jest nieproporcjonalne i zapewni odpowiedni efekt odstraszający, co jak ocenił sąd, stanowi nadrzędny cel Dyrektywy 93/13. Wydaje się, że Sąd Okręgowy w Suwałkach zapomniał o tym, że sądy krajowe mają prawo, a nawet obowiązek czuwać nad tym, by ochrona praw zagwarantowanych w porządku prawnym Unii Europejskiej nie prowadziła do bezpodstawnego wzbogacania osób uprawnionych, na co wskazywał TSUE (por. wyroki: z 25 marca 2021 r., C-501/18, BT przeciwko Balgarska Narodna Banka; z 21 marca 2023 r., C-100/21, Mercedes-Benz Group, Responsabilité des constructeurs de véhicules munis de dispositifs d’invalidation), pkt 94.) a co przypomniał niedawno Sąd Najwyższy (por. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 11 września 2024 r., w sprawie III CZP 65/23). Co więcej, celem Dyrektywy 93/13 jest przywrócenie zaburzonej równowagi kontraktowej pomiędzy stronami umowy, a nie jak najdotkliwsze „karanie” przedsiębiorców za najmniejsze (a często jedynie hipotetyczne) naruszenia.

Suwalski wyjątek. Reszta to 55 prawomocnych wyroków oddalających roszczenia kredytobiorców

Wydaje się więc, że nadal szanse na wygranie sprawy o WIBOR pozostają znikome, a wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach niewiele w tym zakresie zmienia, choć chętnych na podjęcie ryzyka i kosztów związanych z próbą sądowego podważenia WIBOR może na skutek tego wyroku przybyć. Zwłaszcza że w przestrzeni publicznej pojawiły się informacje o drugim, podobnym wyroku, wydanym w styczniu przez ten sam Sąd w tym samym składzie sędziowskim. Na dziś nie jest jeszcze znane uzasadnienie „styczniowego” wyroku Sądu Okręgowego w Suwałkach, pewnym jest natomiast, że wyrok ten nie jest prawomocny, a pozwany bank już zapowiedział, że od wyroku złoży apelację.

Pamiętajmy, że dotychczas w sprawach o WIBOR zapadło co najmniej 55 prawomocnych wyroków – wszystkie oddaliły roszczenia kredytobiorców. Wydaje się, że nawet kilka nieprawomocnych wyroków Sądu Okręgowego w Suwałkach, które przecież będą jeszcze podlegały kontroli, a więc potencjalnie również zmianie przez Sąd II Instancji, nie wpłynie na zmianę kształtującej się już w pozostałej części kraju linii orzeczniczej, potwierdzającej prawidłowość WIBOR.

Bartłomiej Ślażyński, Bartłomiej Rybicki – Kancelaria Radców Prawnych Aneta Ciechowicz-Jaworska, Bartłomiej Ślażyński