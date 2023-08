Przyszłość pozwów WIBOR-owych: Czy mogą okazać się skuteczne?

Źródłem abuzywności klauzul WIBOR-wych mają być także braki w informacjach dostarczanych przez banki w przedmiocie: historycznych wartości stawki WIBOR, przyszłych zmian wskaźnika, skali ryzyk związanych z zawarciem umowy kredytu, sposobu obliczania rat, metody wyznaczania WIBOR, uzależnienia jego wysokości od działań banku, przeniesienia całego ryzyka zmienności oprocentowania na kredytobiorcę oraz braku partycypacji banku w tym ryzyku.

Na abuzywność klauzul WIBOR-owych ma również wskazywać brak dostarczania konsumentom przed zawarciem umowy wzorca umownego, jakim ma być regulamin zasad określenia WIBOR, stosowany przez GPW Benchmark do którego odsyłają niektóre umowy kredytów (art. 384 k.c.).

Skutek usunięcia WIBOR

Usunięcie z umowy kredytu wskaźnika WIBOR może wywołać co najmniej dwa alternatywne skutki. Pierwszy to utrzymanie umowy wyłącznie w oparciu o stałe oprocentowanie w postaci marży banku. W takim wypadku po stronie banku powstałoby zobowiązanie do zwrotu nadpłaconych odsetek. Drugi to nieważność całej umowy ze względu na wadliwość całej klauzuli oprocentowania, czyli elementu przedmiotowo istotnego umowy (oprocentowanie i warunki jego zmiany). Skutkiem takiego rozwiązania byłaby konieczność wzajemnego rozliczenia się ze świadczeń przez strony, czyli zwrot przez bank całości uiszczonych rat, a przez kredytobiorcę kapitału.

Stanowisko sektora bankowego

Sektor bankowy broni się wskazując, że manipulacja wskaźnikiem referencyjnym w rozumieniu rozporządzenia MAR nie została dotąd potwierdzona. Z kolei rozporządzenie BMR nie wymaga, aby wskaźniki stopy procentowej opierały się wyłącznie na transakcjach, a brak albo niską liczbę transakcji równoważy się zwiększeniem wymogów i kontroli w zakresie danych innych niż dane transakcyjne. Przy czym, ustalanie wskaźnika WIBOR wychodzi od poziomu stóp ustalanych przez RPP, zaś bank stosujący go w umowie z klientem, nie realizuje dodatkowej marży.

Banki argumentują, że stosowanie WIBOR-u w umowach kredytowych jest obowiązkiem nałożonym na nie zarówno przez polskiego, jak i unijnego ustawodawcę. Jest on ustalany na dany dzień przez niezależny i nadzorowany przez KNF podmiot – administratora, tj. GPW Benchmark – spółkę zależną GPW. Jej działanie oparte jest zaś na zezwoleniu KNF na prowadzenie działalności oraz stosowanie metod i zasad fixingu stawki referencyjnej. Bank jedynie przekazuje dane, które następnie są wykorzystywane przez administratora w procesie wyznaczania WIBOR i nie określa jego wysokości.

WIBOR a kwestia frankowa - analogia (nie)oczywista

Pozorne podobieństwa zachodzące między problemami prawnymi formułowanymi w sprawach WIBOR-owych oraz frankowych, nie powinny prowadzić do automatyzmu w stosowaniu utrwalonych już rozwiązań.