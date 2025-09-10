Z komunikatu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych dowiadujemy się, że „trwa operacja, której celem jest identyfikacja i neutralizacja obiektów”. „Na polecenie Dowódcy Operacyjnego RSZ zostało użyte uzbrojenie i trwają czynności służb mające na celu odnalezienie zestrzelonych obiektów” - podaje Dowództwo. To pierwszy od wybuchu wojny na Ukrainie przypadek, gdy – w sytuacji naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty nadlatujące ze wschodu – armia użyła uzbrojenia do ich strącenia.

Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz informują o strącaniu obiektów, które naruszyły przestrzeń powietrzną Polski

„Podkreślamy, że cały czas trwa operacja wojska i apelujemy o pozostanie domach. Najbardziej zagrożonymi rejonami są województwo podlaskie, mazowieckie i lubelskie” - głosi komunikat Dowództwa Operacyjnego z godziny 3:48.

„Trwa operacja związana z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Przeciwko obiektom wojsko użyło uzbrojenia. Jestem w stałym kontakcie z Prezydentem i Ministrem Obrony. Odebrałem bezpośredni meldunek od dowódcy operacyjnego” - napisał w serwisie X premier Donald Tusk.