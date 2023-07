06:41 Generał armii Mark Milley: Nikt nie powinien mieć złudzeń

Najwyższy oficer armii USA, generał armii Mark Milley, powiedział, że nie jest zaskoczony, że postępy w ukraińskiej kontrofensywie są wolniejsze, niż niektórzy ludzie i symulacje komputerowe mogły przewidywać.

- To zajmie sześć, osiem, dziesięć tygodni i będzie bardzo trudne. To będzie bardzo długie i bardzo, bardzo krwawe przedsięwzięcie. I nikt nie powinien mieć co do tego złudzeń – powiedział

06:29 Dyrektor CIA dzwonił do szefa rosyjskiej Służby Wywiadu Zagranicznego

Rozmowa telefoniczna Burnsa z Naryszkinem, szefem rosyjskiego wywiadu zagranicznego SVR, miała miejsce w tym tygodniu.

06:23 Najew: Obecnie nie ma bezpośrednich zagrożeń ze strony Rosji pd strony Białorusi

„Obecnie nie ma bezpośredniego zagrożenia ofensywnymi działaniami sił lądowych na Ukrainę z Białorusi i Rosji w rejonie odpowiedzialności Grupy Wojsk „Północ”. Jednak w przypadku wzrostu zagrożenia przewidziana jest koncentracja sił i środków, a także inne działania mające na celu zwiększenie zdolności obronnych Grupy” – pnapisał na Telegramie generał broni Serhij Najew, dowódca Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy.

06:17 Rosjanie wywożą kolejne ukraińskie dzieci z obwodu chersońskiego

Na tymczasowo okupowanych terytoriach obwodu chersońskiego rosyjscy agresorzy nadal porywają ukraińskie dzieci i wywożą je do Rosji na „wakacje”. Ostatnio wywieziono w ten sposób kolejne 185 dzieci.

Fakt uprowadzania ukrainskich dzieci jest przyczuną wydania przez MTK nakazu aresztowania Putina.



06:13 Dzieci z gminy Wowczańsk obwodu charkowskiego mogą zostać przymusowo ewakuowane

Ewakuacja ma być spowodowana codziennymi atakami Rosjan na wioski gminy Wołczańsk.



- Kierunek Wowczańsk jest codziennie atakowany. Mamy już prośbę administracji wojskowej miasta w sprawie obowiązkowej ewakuacji dzieci z pięciu osiedli wchodzących w skład wspólnoty terytorialnej Wowczańska. Ta prośba jest rozpatrywana i najprawdopodobniej zostanie zatwierdzona- zapowiedział Ołeh Syniehubow, szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej.

06:09 Międzynarodowe Centrum Ścigania Zbrodni Agresji przeciwko Ukrainie zostanie otwarte w Hadze 3 lipca

W wydarzeniu wezmą udział europejski komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders, prezes Eurojustu Ladislav Hamran, prokurator generalny Ukrainy Andriy Kostin, prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) Karim Khan, zastępca prokuratora generalnego USA Kenneth A. Polite, Jr.

Jest to pierwszy przypadek powstania inicjatywy zbadania zbrodni agresji przy wsparciu międzynarodowym po II wojnie światowej.

06:04 Kreml wprowadził zakaz tranzytu polskich ciężarówek przez Rosję

Duma spełniła swoje groźby i wprowadziła w piątek zakaz tranzytu polskich ciężarówek przez teren Rosji. Wyjątkiem mają być pojazdy przewożące towary krytyczne oraz transport cargo do Królewca.

