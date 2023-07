Palestyński przywódca wyraził poparcie dla „rządów prawa" Putina

Krymski Most zakorkowany, wszyscy uciekają

Rosjanie uciekają z Krasnodarskiego Kraju na Krym, a turyści i rosyjscy osadnicy z Krymu do Rosji. Kolejka oczekujących na wjazd na półwysep przez Most Krymski liczy już ponad pięć kilometrów. W drugą stronę to ponad 4 km.