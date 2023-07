Rosyjskie media państwowe bagatelizują osiągnięcia bojowe Grupy Wagnera

Jeszcze 21 maja ten sam kanał telewizyjny nazywał zdobycie Bachmutu przez Grupę Wagnera „wydarzeniem na skalę historyczną”.

Budanow: FSB ma nowe zadanie – zabić Prigożyna

Według szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego Kiryła Budanowa, po krótkotrwałym buncie Grupy Wagnera w dniach 23-24 czerwca, Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji miała otrzymać zadanie zabicia Prigożyna.

27 czerwca FSB oświadczyła, że umorzyła sprawę karną w związku z powstaniem zbrojnym Prigożyna.

Prigożyn powiedział, że 23 czerwca rozpoczął tak zwany „marsz sprawiedliwości” przeciwko rosyjskim przywódcom wojskowym po ataku rakietowym rzekomo wymierzonym w żołnierzy Wagnera na Ukrainie. Jego najemnicy zajęli Rostów i zbliżyli się na odległość 200 kilometrów do Moskwy, tylko po to, by nagle zakończyć bunt w niecałe 24 godziny po jego rozpoczęciu.

W wyniku nieujawnionego porozumienia między szefem Wagnera a Kremlem Prigożyn i jego najmenicy mieli wyjechać na Białoruś. Moskwa twierdziła, że najemnicy Wagnera mieliby też możliwość podpisania kontraktu z rosyjskim Ministerstwem Obrony i kontynuowania walki z Ukrainą.