04:28 Łotwa podarowała władzom Słowiańska autobus do ewakuacji mieszkańców

O łotewskim podarunku pisze wojskowo-cywilna administracja miasta na swoim kanale w serwisie Telegram. "Słowiańsk otrzymał wygodny autobus. Republika Łotwy podarowała nam taki prezent. Pojazd będzie wykorzystywany do ewakuacji mieszkańców" - poinformował szef wojskowo-cywilnej administracji miasta, Wadim Liach.



04:23 Zełenski: Rosjanie zaminowali ponad 170 tys. km2 terytorium Ukrainy

- Terroryści celowo zostawiają za sobą tak wiele śmiertelnych pułapek, jak to możliwe. (...) zaminowują budynki, samochody, obiekty infrastruktury. To ponad 170 tys. km2 niebezpiecznego terytorium (Ukrainy) - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. - Jestem pewien, że będzie to wśród zarzutów wobec Rosji za jej agresję - terror minowy. Który jest nawet bardziej okrutny i złowrogi niż terror rakietowy, ponieważ nie ma żadnego systemu antyminowego, który mógłby zniszczyć przynajmniej część zagrożenia, jak czyni to nasza obrona przeciwlotnicza - dodał.



04:19 Pożar magazynu w Moskwie. Płomienie objęły 1500 m2

Interfax, powołując się na rosyjskie Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, podał, że w Moskwie doszło do pożaru magazynu, który objął powierzchnię 1 500 m2. Walkę z ogniem podjęło 101 strażaków i 39 jednostek sprzętu. Budynek, który stanął w płomieniach, częściowo się zawalił. Ok. 1:30 czasu lokalnego ogień udało się opanować.



04:17 Putin poleciał do Kirgistanu na spotkanie Rady Unii Euroazjatyckiej

Według Kremla jednym z tematów szczytu państw Unii będzie stworzenie wspólnego rynku gazowego przez jej uczestników.



