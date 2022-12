Czytaj więcej Konflikty zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 289 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi, że Rosjanie zaminowali ponad 170 tys. km2 terytorium Ukrainy.

Rosja, od 24 lutego, prowadzi niesprowokowaną, najeźdźczą wojnę na Ukrainie.



- Potencjał konfliktów na świecie rośnie i jest to bezpośrednią konsekwencją prób podejmowanych przez zachodnie elity, w celu zachowania politycznej, finansowej, militarnej i ideologicznej dominacji wszystkimi środkami - przekonywał Putin.



- Oni celowo powiększają chaos i zaostrzają sytuację międzynarodową - dodał prezydent Rosji.



Putin oskarżył też Zachód o "wykorzystywanie" Ukrainy i wykorzystywanie jej mieszkańców jako "mięsa armatniego" w konflikcie przeciw Rosji.

Prezydent Rosji mówił też, że jest ważne, aby wojska z państw tworzących Szanghajską Organizację Wojskową oraz Wspólnotę Państw Niepodległych angażowały się w misje pokojowe.



- Wspólne misje pokojowe zyskują dziś wyjątkową wagę - powiedział Putin.



Podkreślił też, że natura i skala współczesnych zagrożeń zwiększa potrzebę współpracy w ramach Szanghajskiej Organizacji Wojskowej i Wspólnoty Państw Niepodległych.

Uważamy za niezbędne rozwijanie, w ramach Szanghajskiej Organizacji Wojskowej i WNP, stałej wymiany informacji na polu polityki obronnej Władimir Putin, prezydent Rosji

- Niezbędna jest współpraca i tworzenia bardziej elastycznych i zrównoważonych systemów bezpieczeństwa i współpracy, adekwatnych do obecnych wyzwań. Muszą być one oparte nie na jakichś mitycznych, niepisanych zasadach, których nikt nie widział, nie na czyjejś dominacji i monopolu, ale na prawie międzynarodowym i poszanowaniu interesów innych państw - mówił Putin.



- Uważamy za niezbędne rozwijanie, w ramach Szanghajskiej Organizacji Wojskowej i WNP, stałej wymiany informacji na polu polityki obronnej, dzielenia się doświadczeniami z budowy sił zbrojnych i zwiększanie współpracy techniczno-wojskowej, mającej na celu wprowadzenie nowoczesnych typów broni i uzbrojenia - podkreślił.



Szanghajska Organizacja Wojskowa to regionalna organizacja międzynarodowa, powołana 15 czerwca 2001 przez Rosję, Chińską Republikę Ludową, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan. W 2001 roku dołączył do niej Uzbekistan, w 2017 roku - Indie i Pakistan, natomiast 14 września tego roku do organizacji dołączył Iran.