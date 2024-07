Oczywiście wpis Tuska w serwisie X jest skierowany do wewnątrz partii i do własnego elektoratu. Wyborcom mówi w ten sposób, że wszystko jest pod kontrolą, rozliczenia trwają, a praworządność polega na tym, że czasem przegrywa się batalie w sądach. Ale że będzie sprawy pilnował. Własnym szeregom wysyła sygnał, by nie krytykowały Adama Bodnara, który ma jego pełne wsparcie, pisząc, że „prokuratura dobrze wykonała swoją robotę, gromadząc rzetelne dowody”. To zarazem oczywisty sygnał do krytykującego prokuraturę Romana Giertycha.

Jak Donald Tusk pomógł Marcinowi Romanowskiemu

Kłopot w tym, że uspokajając czy dyscyplinując własne szeregi, Donald Tusk pokazuje, że cała sprawa ma charakter polityczny. Uwiarygadnia niechcący narrację opozycji, która się broniła, że to tylko polowanie na czarownice na polityczny użytek. Sam Romanowski pisał, że to „polityczna zemsta”. Jeśli w sprawie decyzji sądu wypowiada się sam premier, porównując Romanowskiego do gangstera – a przypomnijmy, że w polskim prawie obowiązuje domniemanie niewinności – daje obrońcom byłego wiceministra sprawiedliwości poważny argument do ręki.

To spory błąd. W przeciwieństwie do swoich poprzedników obecny obóz władzy nie krytykuje sędziego, który podjął decyzję. Tu zachowuje zupełnie inne standardy. Ale angażując swój autorytet w wyjaśnienie wyborcom koalicji rządzącej tej sprawy, Tusk nie rozwiewa obaw wielu wyborców, że to polityczna rozgrywka. Nie żadne rozliczenie nieprawidłowości, tylko polityczny teatr. To sytuacja podobna do tej, gdy zarzucał PiS bycie rosyjską agenturą. Gdy tak poważną sprawę, jak rosyjskie wpływy w Polsce sprowadzimy wyłącznie do politycznej młócki, wyborcy uznają, że to nic ważnego, że oskarżenia o służenie Rosji to jedynie element politycznej retoryki. Tak też jest z rozliczeniem nadużyć z czasów PiS.

Sprawa Funduszu Sprawiedliwości wymaga wyjaśnienia, bo fakty, o których już wiemy, pokazują, że posłowie Suwerennej Polski pomylili go z własnym funduszem wyborczym. Ale swoimi wpisami w serwisie X Donald Tusk tej sprawie poważnie zaszkodził.