Sejm odrzucił depenalizację aborcji do 12 tygodnia. Trzema głosami

Kara za aborcję po 12 tygodniu

Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 152 par. 3 k.k. kara do pięciu lat więzienia miała grozić za aborcję za zgodą kobiety, jeżeli od początku ciąży upłynęło więcej niż 12 tygodni. Z tym, że projektodawcy proponowali dodanie zastrzeżenia, że nie popełnia tego przestępstwa lekarz, pielęgniarka lub położna, "jeżeli przerwanie ciąży jest następstwem zastosowania procedury medycznej potrzebnej do uchylenia niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu lub życiu kobiety ciężarnej lub gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkich i nieodwracalnych wad płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.”

Jak tłumaczyli wnioskodawcy takie regulacje miały na celu zlikwidowanie tzw. efektu mrożącego, który zapanował w środowisku medycznym: lekarzy, pielęgniarek i położnych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Chodził o jasne wskazanie momentu (12 tydzień), w którym to przerwanie ciąży jest legalne, tak żeby lekarz, położna, pielęgniarka nie musieli się zastanawiać, czy to już jest ten etap, na którym płód jest zdolny do przeżycia poza organizmem ciężarnej, czy też nie.