"W przypadku woli pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej, zatrzymania i tymczasowego aresztowania Prokuratura była zobowiązana wystąpić do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy o uchylenie mu immunitetu w odpowiedniej procedurze. Potwierdza to nawet oficjalna strona internetowa Zgromadzenia Parlamentarnego RE, z którą chyba nikt się nie zapoznał (w załączeniu). Immunitet członka (zastępcy) Zgromadzenia wynika ze Statutu Rady Europy oraz Układu ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy z 1949 r., a także Protokołu dodatkowego." - czytamy we wpisie.

Jego zdaniem, zatrzymanie posła jest więc bezprawne, nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego, stanowiło przekroczenie uprawnień i bezprawne pozbawienie wolności, w sposób fundamentalny naruszało immunitet oraz nietykalność członka organu międzynarodowej organizacji chroniącej prawa człowieka.

Do tej informacji odniósł się sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. "Historia z podwójnym immunitetem to oczywista próba obrony swojego klienta, któremu PK stawia 11 zarzutów . Taka jest rola adwokata. Zagadnienie to jednak było przedmiotem analizy i immunitet ten nie ma zastosowania w sprawie. Nie jest też ochroną przed grzechami przeszłości." - napisał na X.