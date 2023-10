Kim jest Kacper Sztuka, polski mistrz Formuły 4

- Wiele czasu spędzam na szukaniu finansowania - potwierdza ojciec Łukasz Sztuka. – Polscy kierowcy mają szansę dostać się na szczyty, ale największą trudnością jest właśnie budżet. Nie mamy takiej kultury motorsportowej, jak w Wielkiej Brytanii czy we Włoszech, gdzie jest to ulubiony sport, mocno wspierany i oglądany. My co sezon ruszamy z niepełnym budżetem i walczymy do końca, żeby jakoś to uzbierać. Tym bardziej teraz, kiedy chcemy zrobić kolejny krok, do Formuły 3, ten problem robi się kilkukrotnie większy, bo koszty startów są trzy-cztery razy wyższe niż w F4.

Kacper Sztuka mistrzem Formuły 4. Ile kosztuje awans

Pieniądze to nie wszystko. Talent oraz wyniki są piekielnie ważne, bo pozwalają nieco zbić cenę – a w przypadku F3 krążą w kuluarach kwoty 1,5-1,8 mln euro za sezon startów. A najsilniejsze zespoły wolą rozmawiać z zawodnikami, którzy reprezentują sobą coś więcej niż tylko wypchany portfel. Sukcesy w innych seriach pomagają więc zbudować dobrą pozycję na rynku, ale ostatecznie trzeba także wnieść ze sobą okazały posag.

Inwestowanie w kierowcę wyścigowego wymaga nie tylko zasobnej kiesy, ale także wyczucia oraz odwagi. Nakłady finansowe są ogromne, a przyszłość nie zawsze pewna - w wyścigowym świecie na każdym szczeblu wtajemniczenia toczy się przecież zażarta walka o przejście na kolejne, a im bliżej wymarzonego szczytu, tym koszty wyższe, a o awans trudniej. W najważniejszej serii na poziomie F3 jest 30 miejsc, w F2 zaś - już tylko 22. Formuła 1 to 20 kierowców, a rotacja wśród nich bywa znikoma, skoro na sezon 2024 nie szykuje się żaden wakat.

Wyszukiwanie prawdziwych pereł w szerokim gronie zawodników nie jest prostym zadaniem, ale ostatecznie najważniejsze pozostają stoper i wyniki. Mistrzowskie tytuły w tak mocno obsadzonych seriach, jak włoska F4, nie trafiają w ręce przypadkowych rzemieślników. Sztuka ścierał się z ponad 30 rówieśników, wśród których nie brakowało synów byłych kierowców Grand Prix czy zawodników, którzy cieszą się wsparciem zespołów F1.

Kacper Sztuka mistrzem Formuły 4. Co dalej z Polakiem?

W pierwszej szóstce mistrzostw jest aż pięciu juniorów czołowych ekip wyścigowych świata: po dwóch z Ferrari i McLarena, jeden z Red Bulla. Taka współpraca to nie tylko mniejszy ból głowy w sprawia budżetu oraz gwarancja fotela w najlepszych ekipach, ale także bogate zaplecze treningowe, program szkoleń, a dla najlepszych - prosta droga do F1. Tych rywali pogodził przybysz z Polski, niezrzeszony w żadnym juniorskim programie. Po takim sukcesie wejście na kolejny wyścigowy etap powinno być tylko formalnością, bo zainteresowanie współpracą z F3 jest.