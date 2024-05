Zamieszki w Nowej Kaledonii. Francja wysyła więcej policji i szuka porozumienia

Nowa Kaledonia, jedno z pięciu terytoriów wyspiarskich znajdujących się w posiadaniu Francji na obszarze Indo-Pacyfiku, jest trzecim co do wielkości producentem niklu na świecie

Premier Gabriel Attal powiedział, że głosowanie powinno odbyć się po południu zgodnie z planem, potwierdził jednak, że Macron nie będzie się spieszył ze zwoływaniem specjalnego kongresu obu izb parlamentu, wymaganego do przypieczętowania ustawy. Zamiast tego chce zaprosić przedstawicieli ludności tego terytorium – zarówno zwolenników, jak i przeciwników niepodległości – do Paryża na rozmowy na temat przyszłego statusu Nowej Kaledonii.

– Poprzez rozmowy i tylko poprzez rozmowy możemy znaleźć rozwiązanie – powiedział Attal w parlamencie. – Chcemy znaleźć ogólne porozumienie polityczne ze zwolennikami i przeciwnikami niepodległości – dodał.

Nie sprecyzował, co taka umowa miałaby obejmować.

Autonomia Nowej Kaledonii

Nowa Kaledonia położona jest 1500 km (930 mil) na wschód od Australii i liczy 270 tys. mieszkańców, w tym 41% Melanezyjczyków i 24% pochodzenia europejskiego, głównie Francuzów. Porozumienie z Noumei z 1998 r. pomogło zakończyć dekadę konfliktu, wyznaczając drogę do stopniowej autonomii i ograniczając głosowanie do rdzennych mieszkańców Kanaków, a także osób, które przybyły do ​​Nowej Kaledonii przed 1998 rokiem.