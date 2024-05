Pożar na Marywilskiej. Ci najemcy są w "najlepszej" sytuacji

Po pożarze budynku centrum handlowego Marywilska 44 w Warszawie trwają rozmowy, w jaki sposób pomóc kupcom, którzy stracili swój majątek. Marzena Orzechowska, prezeska stowarzyszenia kupców Prawdziwa Marywilska podkreśla, że zarząd Marywilskiej 44 spotkał się we wtorek, 14 maja z warszawskimi urzędnikami, ale przedstawicielom kupców nie pozwolono na uczestnictwo w rozmowach. - Na tę chwilę nie mamy żadnego wsparcia — mówi prezeska Marzena Orzechowska. Wiedzą jedynie, że spółka Marywilska 44 obiecała odbudowę hali. Jakub Leduchowski, zastępca rzecznika prasowego miasta stołecznego Warszawy podkreśla, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował dziś, że jeśli będzie zapotrzebowanie, najemcy otrzymają wsparcie psychologa.

W najlepszej sytuacji spośród najemców lokali w Marywilskiej 44 są ci przedsiębiorcy, którzy ubezpieczyli się na wypadek pożaru i ryzyka strat finansowych działalności gospodarczej.

Wynajmujący lokal w centrum handlowym powinien mieć własne ubezpieczenie

Radca prawny Cezary Orłowski, specjalizujący się w prawie ubezpieczeniowym zwraca uwagę, że nawet jeśli właściciel centrum handlowego posiada ubezpieczenie mienia, to każdy najemca powinien posiadać odrębne ubezpieczenie swojego majątku znajdującego się w tym centrum. Może się bowiem okazać, że szkoda, której doświadczył wynajmujący, nie jest objęta ochroną ubezpieczeniową w polisie właściciela centrum handlowego.

Przy wybieraniu przez wynajmującego rodzaju ubezpieczenia, ważne jest, aby obejmowało ochronę od takich ryzyk jak pożar, zalanie czy przepięcie. Ekspert podkreśla, że ubezpieczenie należy dopasować do konkretnej działalności gospodarczej. Zatem w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa, oprócz standardowego wyposażenia, warto ubezpieczyć także mienie niskocenne, np. wieszaki, gotówkę znajdującą się w sklepie, dokumenty czy towar w pieczy, jeśli wynajmujący przechowuje w sklepie przedmioty należące do innych osób. Należy także ubezpieczyć towar znajdujący się w sklepie, określając w polisie odpowiednią sumę ubezpieczenia dla środków obrotowych. W ocenie radcy prawnego Cezarego Orłowskiego, najlepszym rozwiązaniem jest zawarcie kompleksowego ubezpieczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw.

- Standardowo przedsiębiorcy ubezpieczają swoje mienie, na przykład jest to ubezpieczenie towaru od różnych ryzyk, jak pożar lub powódź, czy też inne zdarzenie o charakterze katastroficznym. Od wielu lat możliwe jest rozszerzenie tego ubezpieczenia o tzw. utratę zysku (ang. Business Interruption). Jest to ubezpieczenie, które dodatkowo zapewni odszkodowanie w przypadku zmniejszenia przychodów albo braku osiąganego zysku w określonym czasie po zaistnieniu szkody, jeżeli jest to następstwem ubezpieczonej szkody w mieniu, np. wspomnianego pożaru - mówi Joanna Jakubowska z Aon Polska Sp. z o.o., brokera ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego.