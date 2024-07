Ubezpieczenia kosztów związanych z organizacją wyjazdu wakacyjnego stają się obecnie coraz popularniejsze. Osoby planujące wyjazd nie chcą ryzykować straty dużych pieniędzy, dlatego wybierają najbezpieczniejszą opcję.

– Najlepszą ochronę podczas wakacji za granicą gwarantuje polisa obejmująca koszty leczenia i usługi assistance, następstwa nieszczęśliwych wypadków, OC, ochronę bagażu oraz kontynuację leczenia powypadkowego po powrocie do Polski – tłumaczy Dorota Dziubałko z Warty. – To nie jest duży wydatek, a może pokryć naprawdę wysokie koszty.

Eksperci Warty jako przykład podają wypadek podczas jazdy quadem po marokańskiej pustyni, w którym ubezpieczony doznał poważnych obrażeń głowy. Został przewieziony do szpitala, gdzie wykonano badania laboratoryjne, tomografię komputerową i udzielono mu niezbędnej pomocy. Po kilku dniach pobytu w szpitalu i stabilizacji stanu pacjenta lekarz zalecił transport do placówki medycznej w Polsce.

– Koszty leczenia i transportu wyniosły 190 tys. zł. W związku z hospitalizacją i transportem naszego klienta do Polski rodzina utraciła tydzień wakacji, co kosztowało kolejne 15 tys. zł. Oczywiście Warta pokryła zarówno koszty leczenia i transportu, jak i zwróciła ubezpieczonemu koszty utraconego wyjazdu – opowiada Dorota Dziubałko.

Jak zabezpieczyć swoje pieniądze i spokój na urlopie?

– Dla osób ceniących sobie spokojne wakacje za granicą Warta ma w ofercie dwa ubezpieczenia. Pierwsze z nich to Koszty Odwołania Podróży – ubezpieczenie obejmujące zarówno odwołanie podróży przed wyjazdem, jak również jej przerwanie. Drugie, niezbędne podczas każdego wyjazdu za granicę ubezpieczenie to Warta Travel, będące doskonałym zabezpieczeniem na wypadek nagłych zdarzeń związanych ze zdrowiem.

– Warta Travel obejmuje to, co na podstawie naszych doświadczeń uważamy za najistotniejsze – mówi Dorota Dziubałko. – Najważniejsze są koszty leczenia i usługi assistance – w tym w zakresie podstawowym (czyli bez dodatkowej składki) leczenie następstw chorób przewlekłych czy chorób pandemicznych, a także leczenie urazów po użyciu alkoholu, np. złamanie czy skręcenie kończyny.

Polisa pokryje koszty leczenia do wysokości sumy ubezpieczenia, którą klient wybierze podczas zakupu. W ubezpieczeniu Warta Travel może to być nawet 2 miliony złotych. Ponadto usługi assistance są pokrywane do sumy miliona złotych, a niektóre z nich (np. transport medyczny, poszukiwanie i ratownictwo) są nielimitowane.

– Z ubezpieczenia Warta Travel skorzystamy nie tylko w sytuacji nagłego zachorowania, ale również w innych, typowych dla turystów sytuacjach, w których może dojść do zdarzenia – np. podczas zabawy na zjeżdżalni basenowej, gry w piłkę na plaży, jazdy na quadach czy wielbłądach, parasailingu, windsurfingu, kitesurfingu, jazdy na bananie, czy też pokąsania przez dzikie zwierzęta, czy poparzenia przez meduzy – podkreśla Dorota Dziubałko.

Jak dodaje, ubezpieczenie Warta Travel i ubezpieczenie Kosztów Odwołania Podróży cieszą się dużym zaufaniem klientów, ze względu na ich przydatność w podróży i szeroki zakres podstawowy ochrony. – Wiele opcji, jak leczenie następstw chorób przewlekłych, znajduje się w zakresie podstawowym obu tych ubezpieczeń. Daje to klientom pełną ochronę, ale i komfort podczas zakupu polis, ponieważ nie muszą nikomu mówić o swoim stanie zdrowia ani dopytywać, czy dana jednostka chorobowa będzie objęta ochroną.

Co ważne, pieniądze można odzyskać nawet wtedy, gdy nasz wyjazd z powodu nieprzewidzianej sytuacji nie doszedł do skutku. Ubezpieczenie Kosztów Odwołania Podróży już od składki w wysokości 3,1 proc. poniesionych kosztów wycieczki pozwoli nam odzyskać pieniądze, jeśli będziemy musieli odwołać swój wyjazd np. z powodu nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku, śmierci osoby bliskiej, hospitalizacji czy szkody w mieniu, np. w domu czy mieszkaniu. Za odzyskane pieniądze będziemy mogli zaplanować kolejny wyjazd w innym terminie. ©℗ r.bi.

Przykładowe sytuacje, w których ubezpieczenie uchroniło urlopowiczów przed olbrzymimi kosztami:

* ostre zapalenie wyrostka robaczkowego z perforacją oraz zapaleniem otrzewnej w Grecji — koszty leczenia wyniosły 89 tys. zł , transportu – 26 tys. zł, niewykorzystane osiem dni pobytu – 8 tys. zł

* zawał serca w Turcji — pobyt w szpitalu i transport wyniosły 98 tys. zł, a stracone 9 dni zaplanowanego wypoczynku było warte 12 tys. zł.

* wypadek na skuterze w Tajlandii — hospitalizacja i transport do Polski kosztowały 100 tys. zł, a 14 dni niewykorzystanego pobytu – 22 tys. zł .

Dzięki ubezpieczeniom w żadnym z tych przypadków podróżujący nie stracili ani złotówki.

MATERIAŁ PARTNERA