– Lista powodów do zmartwienia Polaków jest długa i wiele z nich ma podobne i mocne nasilenie, jak w czasie pandemii. Najwięcej obaw dotyczy naszego zdrowia, co ma również przełożenie na niepokój związany z sytuacją finansową. Utrata zdolności do pracy, a do tego utrudniony dostęp do bezpłatnej służby zdrowia i wydatki na leczenie nie napawają Polaków optymizmem – komentuje Ewa Mach, dyrektorka departamentu marketingu i produktu w BNP Paribas Cardif w Polsce. – Nasze kolejne zmartwienia związane są ściśle z warunkami zewnętrznymi – konfliktami zbrojnymi, wzrostem cen i wysoką inflacją. Trwanie w stanie niepokoju i niepewności, ale też szybkie tempo życia doprowadzają z kolei do szeregu problemów ze zdrowiem psychicznym, stąd na przykład lęk przed zachorowaniem na depresję – dodaje.

Jesteśmy gorzej zabezpieczeni niż inni Europejczycy

Tylko 9 proc. Polaków uważa, że są dobrze zabezpieczeni na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń życiowych (w porównaniu z 12 proc. w innych krajach Europy) i są to przede wszystkim osoby w wieku 35–44 lata.

Ponad połowa badanych chciałaby być lepiej zabezpieczona w przypadku poważnej choroby, a 40 proc. – w przypadku niezdolności do pracy lub jej utraty. Aż o 7 pkt proc. (z 18 proc. w 2021 r. do 25 proc. obecnie) wzrosła potrzeba bezpieczeństwa w razie zachorowania na depresję. Co czwarty badany chciałby być lepiej chroniony w przypadku kradzieży jego danych w internecie i kradzieży samochodu.

– Wyniki naszego badania pokazują także, że Polacy nie czują się bezpiecznie, a w przypadku trudnych wydarzeń będą mieli problem z utrzymaniem standardu życia – mówi Ewa Mach.