Minister sprawiedliwości Eric Dupond-Moretti natychmiast udał się do sztabu kryzysowego w swoim ministerstwie. - To są ludzie, dla których życie nie ma znaczenia. Zostaną aresztowani, osądzeni i ukarani stosownie do popełnionego przestępstwa — zapowiedział

Obaj zabici funkcjonariusze byli mężczyznami i byli pierwszymi funkcjonariuszami więziennymi, którzy zginęli na służbie od 1992 roku. Jeden z nich był żonaty i miał dwoje dzieci, a drugi spodziewał się dziecka.

Ruch na autostradzie A154, gdzie doszło do incydentu, został wstrzymany.

Więzień od tygodnia odbywał karę

Minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin napisał na X, że zarządził aktywację francuskiego planu Epervier, specjalnej operacji uruchamianej przez żandarmerię w takich sytuacjach. "Wszystkie środki są wykorzystywane do znalezienia tych przestępców. Na moje polecenie zmobilizowano kilkuset policjantów i żandarmów" - powiedział.

Uwolniony więzień to 30-letni Mohamed Amra, który w zeszłym tygodniu został skazany za dokonanie napadu rabunkowego. Jest również oskarżony o uprowadzenie ze skutkiem śmiertelnym.