Dlaczego Max Verstappen trzeci raz z rzędu został mistrzem świata Formuły 1

Wszystkim tytułom Verstappena towarzyszyły pamiętne okoliczności. Dwa lata temu na ostatnim okrążeniu sezonu wyprzedził Lewisa Hamiltona z Mercedesa po tym, jak dyrektor wyścigu Michael Masi w kontrowersyjny sposób zinterpretował przepisy dotyczące restartu - za co pożegnał się później ze stanowiskiem.

Formuła 1. Sezon 2023 Klasyfikacja kierowców 1. Max Verstappen (Holandia, Red Bull) 433

2. Sergio Perez (Meksyk, Red Bull) 224

3. Lewis Hamilton (Wielka Brytania, Mercedes) 194

4. Fernando Alonso (Hiszpania, Aston Martin) 183

5.. Carlos Sainz (Hiszpania, Ferrari) 153

Przed rokiem omyłkowo pozostawiony w regulaminie zapis sprawił, że w rozegranym na krótszym dystansie deszczowym wyścigu o Grand Prix Japonii przyznano pełną pulę punktów, a nie połowę - nawet Holender on nie zdawał sobie z tego sprawy i o zdobyciu tytułu dowiedział się podczas wywiadów. Teraz do kolekcji dorzucił „sobotni” tytuł i nie mógł go nawet porządnie świętować, bo nazajutrz miał jeszcze do wygrania zawody o Grand Prix Kataru.

Max Verstappen i Red Bull znów mistrzami Formuły 1

Formuła 1 sama prosiła się o takie rozstrzygnięcie, skoro w ostatnich sześciu rundach sezonu zaplanowano aż trzy dodatkowo punktowane sobotnie sprinty - po Katarze będą jeszcze takie zawody w amerykańskim Austin oraz brazylijskim São Paulo. Nie wpłyną one już na walkę o żaden z mistrzowskich tytułów.

Red Bull zapewnił sobie prymat wśród konstruktorów przed dwoma tygodniami, podczas Grand Prix Japonii. O przewadze Verstappena najlepiej świadczy fakt, że nawet zdobyte tylko przez niego punkty - bez udziału dorobku zespołowego kolegi Sergio Pereza - wystarczyłyby jego ekipie do prowadzenia w klasyfikacji konstruktorów. Wszystko dzięki temu, że Red Bull najlepiej odnalazła się w przepisach aerodynamicznych obowiązujących od sezonu 2022.