Nie żyje Alice Munro, pisarka i noblistka

Czytaj więcej Kultura Pozornie proste historie Alice Munro Nowy tom opowiadań Alice Munro potwierdza literacki kunszt Kanadyjki, jednej z najważniejszych współczesnych pisarek.

W 2013 roku pisarka została laureatką najważniejszej literackiej nagrody na świecie. Uzasadnienie werdyktu Akademii Szwedzkiej było krótkie i celne. Alice Munro otrzymała literackiego Nobla za mistrzostwo krótkich form literackich.

– Dlaczego tak krótka motywacja? – pytała sekretarza Akademii Szwedzkiej Petera Englunda w chwilę po ogłoszeniu werdyktu korespondentka „Rzeczpospolitej” . – Ponieważ niestosowne jest użycie innej formy wobec mistrzyni elipsy, którą jest Alice Munro – odpowiedział. – Sam należę do zwolenników zwartej formy, co nie znaczy jednak, że im krótsza forma, tym lepsza. Niektórzy krytycy literatury, porównują Munro z Antonim Czechowem, ja sam tego nie zwykłem robić, ale świadczy to tylko o jej wielkości.