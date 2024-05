Kohabitacja będzie coraz trudniejsza? Tusk i Duda na unijnym kursie kolizyjnym

Dla Andrzeja Dudy koniec kadencji będzie nie tylko czasem podsumowań i bilansów, ale też momentem, który będzie być może kreował jego polityczną przyszłość. To wszystko sprawia, że potencjalne zaostrzenie konfliktu z rządem ma dla niego ogromne znaczenie.

Kwestia dotycząca stylu

Proste „zignorowanie” ustawy kompetencyjnej może być problematyczne pod względem optyki. To jasne, że sprawa nie porusza mas i milionów obywateli. Ale może wpłynąć na ogólną atmosferę rządów. Tusk doskonale zdaje sobie sprawę, jak wygląda polityczny kalendarz. 9 czerwca wybory europejskie przesądzą co najwyżej o kwestiach psychologicznych i o karierach kilkudziesięciu osób na kolejne pięć lat. Jesienią – po krótkim oddechu od – ruszą na serio przymiarki do wyborów prezydenckich. A to są wybory, które strona rządzącą po prostu musi wygrać. I klimat tej kampanii – oraz siła i notowania rządu – też będą się liczyć. Nie wspominając już o tym, że ostry spór np. o nowego komisarza może osłabić pozycję Polski w Brukseli. I to w krytycznym momencie, gdy będzie ucierał się kształt nowej KE. Straty na tym polu nie będą korzystne dla nikogo.