Morderca ze Stasi. Kto zabił Czesława Kukuczkę?

Lato na północnej półkuli dobiegło końca, media podsumowują liczbę m.in. upalnych dni i... leżaków wypożyczonych do opalania się. To ostatnie to znak naszych czasów, jednym ze współczesnych kanonów piękna (bez podziału na płcie) jest maksymalnie duża powierzchnia opalonego ciała, najlepiej całego. Jest to odwrócenie tendencji panującej przez tysiąclecia.