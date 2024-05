Jeden z ekonomistów mówi, że przyszła emerytura z ZUS powinna wystarczać na zaspokojenie minimalnego standardu życia. Ale jeśli chcemy, by był on wyższy, to powinniśmy zabezpieczyć się dodatkowo. Zgadza się pani z tym?

Na niedawnej konferencji podsumowującej istnienie w Polsce od pięciu lat pracowniczych planów kapitałowych (PPK) ekspert z Wielkiej Brytanii powiedział, że dobrze jest, jeśli na emeryturze 70 proc. dochodu, którym dysponuje osoba czy gospodarstwo domowe, pochodzi z systemu publicznego – powszechnego, obowiązkowego, a 30 proc. z dodatkowego – prywatnego. To, że 320 tys. firm posiada PPK, w ramach których jest 4,2 mln kont i aktywa o wartości 25 mld zł – to jest już postęp w tworzeniu w Polsce dodatkowego filara. Pamiętajmy o tym, że pieniądze w otwartych funduszach emerytalnych są częścią systemu publicznego, państwowego, a nie prywatnego. Jednak by istniał silny system dodatkowy, potrzebna jest kilkudziesięcioletnia perspektywa [na budowę tego systemu – red.].

Jakie są w Polsce proporcje w portfelu emerytów między systemem obowiązkowym a dobrowolnym?

Regularnie bada to Główny Urząd Statystyczny. Aż 84,5 proc. dochodów otrzymywanych na starość to dochód z publicznego systemu emerytalnego, czyli to, co wypłaca ZUS czy KRUS. Jak już wspomniałam, systemy emerytalne oparte na zdefiniowanej składce, w których wysokość świadczenia jest ściśle związana z wkładem do systemu, są zdecydowanie bezpieczniejsze dla państwa od innych systemów, ale też są bardzo wymagające dla ubezpieczonego. W Unii Europejskiej po zakończeniu aktywności zawodowej wysokość przyznanego świadczenia wynosi 50 proc. ostatnich zarobków. W takich systemach jak w Polsce stopa zastąpienia już w 2040 roku będzie na pewno niższa. Trudno powiedzieć, czy będzie to 40, czy 30 proc. Z drugiej strony pamiętajmy, że stopa zastąpienia to miara relatywna. Emerytury będą maleć relatywnie do wynagrodzeń. Ale wartość nominalna świadczeń, także w relacji do inflacji, będzie rosła. I będzie można za emerytury nabyć więcej.

Jednak teraz płace wielu osób nie są wysokie, a świadczenia wymuszają oszczędniejsze życie.

Dlatego tak ważna jest dywersyfikacja źródeł utrzymania na starość. W krajach Europy Zachodniej, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, po to, by sektor prywatny stanowił 30 proc. wartości dochodów ludzi starszych, potrzebnych było kilkadziesiąt lat. Państwo jest regulatorem i ono musi zadbać o warunki do stworzenia prywatnego rynku. I to muszą być rozwiązania wymyślone na kilkadziesiąt lat. Tak, by moi studenci, którzy mnie pytają: „Jak będzie z naszymi emeryturami, pani profesor, czy je w ogóle dostaniemy?”, wiedzieli, co ich czeka i jakie mają możliwości oszczędzania na starość. Systemy emerytalne nie lubią ciągłych i gwałtownych zmian. Potrzebują spokoju, aby budować przewidywalność i zaufanie.

Nasz system emerytalny takiej szansy nie dostał. Właśnie jesteśmy w trakcie trzymiesięcznego „okna transferowego” między ZUS a OFE. Młodzi ludzie, którzy zaczynają pracę, mają cztery miesiące na zapisanie się do OFE, inaczej cała ich składka trafi do ZUS. To chyba nie daje równych szans obu formom oszczędzania? A nawet jeśli młodzi zdecydują się na OFE, to i tak te pieniądze, za pomocą suwaka bezpieczeństwa, trafią przed ich emeryturą do ZUS. To dobre rozwiązanie?

OFE i ZUS to elementy tego samego, publicznego systemu. Są zasilane tą samą, przymusowo zebraną składką emerytalną. Pracują w tym samym celu, choć różnymi metodami. W samym ZUS mamy konto i subkonto. Nawet jeśli składka nie trafi do OFE, albo też wróci z OFE dzięki suwakowi bezpieczeństwa, to trafi właśnie na subkonto [ubezpieczonego w ZUS – red.]. Środki na subkoncie zachowują pewne prawne cechy właściwe środkom znajdującym się w OFE. Są dziedziczne, podlegają podziałowi w razie śmierci czy rozwodu. Suwak i inne reformy filara kapitałowego wprowadzono w momencie kryzysu związanego z poziomem oficjalnego długu publicznego oraz kryzysu OFE. Aktywa finansowe są bardziej narażone na zewnętrzne czynniki ekonomiczne, na wahania koniunktury niż środki na subkoncie. Teraz sytuacja gospodarcza jest na tyle dobra, że stopy zwrotu w OFE są wysokie, wyższe niż waloryzacja subkonta. Ale jeszcze niedawno sytuacja była odwrotna. A wówczas ludzie też przechodzili na emerytury.

Czyli zostawiłaby pani suwak, czy też zamieniła pieniądze w OFE (to wciąż ok. 15 mln rachunków) na formę prywatnego oszczędzania?

Otwarte fundusze emerytalne to był dobry pomysł jako część systemu publicznego, ale niestety zaniedbano kwestię zarządzania nimi. Wysokie były koszty utrzymania, prowizje. Zbyt wysoka była składka do filara kapitałowego, która uniemożliwiała zachowanie płynności finansowej w filarze publicznym. OFE przetrwały w formie szczątkowej, fakultatywnej, ze znacząco niższą składką. Istnienie subkonta nie jest obarczone tyloma ryzykami, co inwestowanie w OFE. Jednak przed jakąkolwiek zmianą należy przeprowadzić porządną analizę ekonomiczną. Nie powinna być to decyzja polityczna, ale ekonomiczna. Cały czas mówimy o emeryturze publicznej, a więc tej, za którą odpowiada państwo, i to trzeba mieć na uwadze.