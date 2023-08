Co zrobić, aby w polskiej gospodarce było więcej konkurencji? Debata TEP i „Rzeczpospolitej”

Analizując intensywność konkurencji, nie można z góry zakładać, że na rynkach z małą liczbą dostawców jest słaba konkurencja. Ograniczone grono producentów może ze sobą intensywnie rywalizować z korzyścią dla klientów, zwłaszcza gdy rynek jest otwarty na konkurencję zagraniczną, pojawiają się innowacje, a ustawodawcy nie tworzą regulacyjnych barier bądź nie faworyzują wybranych „narodowych czempionów”.

Tak samo w przypadku fuzji i przejęć nie wystarczy powierzchowna ocena, jakie udziały rynkowe mają łączące się firmy. Obecnie tych połączeń jest bardzo dużo, co może wynikać z zaburzeń gospodarczych w ostatnich latach, ale też strukturalnych zmian np. transformacji cyfrowej. Wyzwaniem dla biznesu i praktyków jest to, że nie wiadomo jaki jest cel lub cele ochrony konkurencji w Polsce (co lub kogo chce chronić UOKiK). W efekcie rośnie ryzyko po stronie firm, co może zniechęcać do kooperacji czy inwestycji typu M&A.

Wybuch pandemii i wojny dodatkowo zwiększyły zakres stosowania pomocy publicznej, która może zaburzać konkurencję. W okresie pandemii 2020–2021 liczba zlikwidowanych firm w Polsce była o niemal 40 proc. niższa niż średnia dla lat 2008–2019. Część z nich to z pewnością „firmy zombie”, które bez pomocy publicznej nie byłyby w stanie się utrzymać.