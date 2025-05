Zbigniew Ziobro odpowiada na pozew Adama Bodnara. „Pozostaje Pan gangsterem i bandytą"

Zbigniew Ziobro do Adama Bodnara: Czy już „wylosował" Pan dla mnie sędzię Ptaszek?

Na informację o pozwie były szef MS zareagował we wtorek wieczorem na platformie X. „Czy już >>wylosował<< Pan dla mnie sędzię Ptaszek? Ma niebywałe szczęście do spraw politycznie dla Was istotnych – orzekała w sprawie nielegalnego pozbawienia funkcji Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego i dwukrotnie w sprawie mojego zatrzymania na wniosek pseudokomisji ds. Pegasusa. I zawsze po Pana myśli. Jak Pan zechce, to gwarantuję, że bez wahania orzeknie, iż 2+2=51" - napisał Ziobro.



Dalej poruszył sprawy m.in. przejęcia mediów publicznych i Prokuratury Krajowej, zatrzymania posła Marcina Romanowskiego oraz innych zatrzymań i aresztowań w sprawie tzw. afery Funduszu Sprawiedliwości.

„Te i wiele innych spraw – to wszystko są Pańskie przestępstwa. Na razie bezkarne, ale nawet zasiadając w garniturze i okularach w ministerialnym fotelu, pozostaje Pan gangsterem i bandytą. I niebawem Pan za to wszystko odpowie…” - zakończył swój wpis Ziobro.