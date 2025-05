„Przepraszam pana Adama Bodnara za użycie w dniu 17 marca 2025 r. w mojej wypowiedzi zamieszczonej w serwisach społecznościowych X oraz Facebook sformułowań naruszających jego cześć i dobre imię, w której nazwałem go „gangsterem” i „bandytą” oraz bezpodstawnie zarzuciłem mu dopuszczenie się szeregu działań bezprawnych w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i prokuratury. Takie przedstawienie pana Adama Bodnara narusza jego cześć i dobre imię, bowiem bezpodstawnie sugeruje, że jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny dopuścił się przestępczych działań, godzących w podstawy porządku prawnego i konstytucyjnego państwa” – to część oświadczenia, którego publikacji minister sprawiedliwości domaga się od Ziobry.

Zbigniew Ziobro nazwał Adama Bodnara gangsterem i bandytą

Pozew w tej sprawie został wysłany do do łódzkiego sądu okręgowego we wtorek. Jest to reakcja ministra Bodnara na ostre słowa Zbigniewa Ziobry, które ten ostatni wypowiedział w marcu w jednej z prawicowych telewizji, a następnie powtórzył i rozwinął na portalu X. Polityk PiS komentował wówczas sprawę śmierci Barbary Skrzypek wieloletniej współpracownicy Jarosława Kaczyńskiego.

„Adam Bodnar! Tak, jesteś gangsterem i bandytą. Pytasz dlaczego, bo przemocą przejąłeś Prokuraturę Krajową. Uniemożliwiasz wykonywanie obowiązków legalnemu Prokuratorowi Krajowemu. Na jego miejsce, wspólnie z Tuskiem, wyznaczyłeś nielegalnego uzurpatora. Bez wymaganego ustawą udziału Prokuratora Krajowego powołałeś szefów prokuratur różnych szczebli. Wymieniłeś prezesów sądów, łamiąc ustawy – jak choćby prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, bez zgody kolegium tego sądu” – w ten sposób Ziobro rozpoczął obszerny wpis.

Zarzucił w nim obecnemu ministrowi szereg rzekomo bezprawnych działań dotyczących m.in. sędziów, Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa i Trybunału Konstytucyjnego.