Wirtualna Polska dowiedziała się, że Adam Bodnar zamierza pozwać Zbigniewa Ziobrę za wypowiedzi związane z przesłuchaniem Barbary Skrzypek. Rzeczniczka Prokuratora Generalnego prokurator Anna Adamiak w odpowiedzi na pytania WP napisała: "Wypowiedź Zbigniewa Ziobro w sposób oczywisty narusza dobra osobiste Adama Bodnara. Prokurator Generalny podejmie działania prawne w związku z ich treścią".

Ziobro: Bodnar „w sposób oczywisty złamał rażąco prawo”

Były minister sprawiedliwości skomentował w telewizji wPolsce24 przesłuchanie Barbary Skrzypek, wieloletniej współpracowniczki prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, w śledztwie dotyczącym dwóch wież Srebrna Tower (Skrzypek zasiadała w zarządzie spółki Srebrna i Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego). 66-latka zmarła trzy dni po przesłuchaniu przez prok. Ewę Wrzosek. PiS oskarża prokuraturę o przyczynienie się do tej śmierci. Ziobro stwierdził, że "mamy do czynienia z prokuratorem generalnym, który nie tylko jest przestępcą, on jest gangsterem i bandytą".

Zbigniew Ziobro stwierdził, że prokurator generalny Bodnar, akceptując powierzenie śledztwa prokurator Ewie Wrzosek, „w sposób oczywisty złamał rażąco prawo”. - Powierzenie tej osobie tego postępowania pokazuje, że mamy dzisiaj do czynienia z bandytami. Mamy do czynienia z prokuratorem generalnym, który nie tylko jest przestępcą, on jest gangsterem i bandytą. I mówię to z całą odpowiedzialnością – powiedział poseł PiS.