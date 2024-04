Umowa zawarta na odległość, a obowiązek zapłaty kary umownej przez przedsiębiorcę

Przedsiębiorca jako konsument

Po pierwsze znaczenie w sprawie miał fakt, że przedsiębiorca był traktowany na gruncie sprawy jako konsument w rozumieniu art. 7aa u.p.k., albowiem codzienny przedmiot jego działalności nie miał żadnego związku z usługami przewozowymi i pocztowymi. Powodowało to, że w sytuacji gdzie nie został prawidłowo powiadomiony przez konsultanta o prawie do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, przysługiwał mu ustawowy roczny termin na złożenie takiego oświadczenia na podstawie art. 29 ust. 1 u.p.k. Tym samym druga strona nie miała prawa odmówić skuteczności złożonemu przez przedsiębiorcę oświadczeniu o odstąpieniu.

Niedozwolone postanowienia umowne w umowie zawartej na odległość

Po drugie i co ważniejsze, umowa była skonstruowana bardzo jednostronnie, gdyż nie przyznawała konsumentowi prawa do wcześniejszego zakończenia stosunku prawnego, przykładowo poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. Prawo takie na mocy przedmiotowej umowy przysługiwało wyłącznie podmiotowi świadczącemu usługi, co znacząco zaburzało równowagę kontraktową stron.

Na koniec, pozwany podtrzymywał, że postanowienie umowne o karze umownej powinno być potraktowane przez Sąd jako niedozwolona klauzula umowna. Wskazywał przy tym na treść przepisu art. 3853 pkt 17 k.c., który stanowi o tym, że „w razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności nakładają na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego”.

Korzystne stanowisko Prezesa UOKiK

Sąd I instancji przychylił się do stanowiska wyrażonego przez jednoosobowego przedsiębiorcę, co odpowiada utrwalonej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego, zgodnie z którą zastrzeżenie kary umownej nie powinno prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela. Ponadto, orzeczenie to pozostaje w zgodzie z decyzją wydaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marka Niechciał (sygn. sprawy RWA-611-501/16/RL/MMi/OB), który uznał kary umowne liczone jako iloczyn miesięcy pozostałych do końca umowy jako niedozwolone i zakazał ich wykorzystywania. W decyzji tej trafnie przypomniano o brzmieniu art. 23a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zgodnie z którym zakazane jest stosowanie we wzorcach umów zawieranych z konsumentami niedozwolonych postanowień umownych, o których mowa w art. 3851 § 1 k.c.

Monika Kulig, radca prawny, Kancelaria Prawna Goldwin Wesołowski i Wspólnicy