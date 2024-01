CBAM czyli rewolucja w imporcie wybranych towarów na obszar celny Unii Europejskiej

1. Czego dotyczą nowe regulacje i kiedy weszły w życie?

Rozporządzenie CBAM stosuje się od 1 października 2023 r. z określonymi wyjątkami (w związku z tym, że wdrożenie przepisów podzielono na dwa okresy: przejściowy i docelowy). Pierwsze obowiązki po stronie przedsiębiorców wystąpiły w ostatnim kwartale 2023 r. Import określonych towarów w tym okresie będzie musiał zostać zadeklarowany w odpowiednim systemie do 31 stycznia 2024 r. Czasu na wypełnienie pierwszego obowiązku jest zatem coraz mniej.

System CBAM jest młodszą siostrą innego systemu unijnego, związanego z emisją gazów cieplarnianych. Chodzi o EU Emissions Trading System (tzw. EU ETS), który reguluje handel uprawnieniami do emisji na terytorium UE. EU ETS zobowiązuje do nabywania i rozliczania uprawnień do emisji w związku z wystąpieniem w instalacji produkcyjnej czynności, z którymi wiąże się emisja określonych gazów cieplarnianych. System obciąża zatem unijne podmioty i określone działania (w szczególności produkcyjne), np. produkcję żelaza, dodatkowymi kosztami związanymi z emisją gazów cieplarnianych w tym procesie.

Podobne koszty do tej pory nie dotyczyły towarów importowanych na terytorium UE z krajów trzecich (m.in. Chin, Indii czy Korei Południowej). Mogło to prowadzić do tzw. ucieczki emisji gazów cieplarnianych. Przeniesienie produkcji poza terytorium UE pozwalało na oszczędności w zakresie kosztów emisji gazów cieplarnianych i brak obowiązków wynikających z systemu EU ETS.

Remedium na m.in. takie zjawiska ma być system CBAM, który kosztami emisji gazów cieplarnianych będzie obciążał towary, które zostały wyprodukowane poza terytorium UE, a następnie zaimportowane na jej obszar celny i dopuszczone do obrotu. Tym samym regulacji CBAM nie będziemy stosować w odniesieniu do towarów, które nie zostaną dopuszczone do obrotu w UE (np. będą transportowane przez jej terytorium w ramach tranzytu).

Większość obowiązków związanych z działaniem systemu będzie ciążyć na importerach i ich dostawcach z krajów spoza UE. W szczególności to importer będzie odpowiedzialny za zadeklarowanie odpowiednich danych, a w przyszłości rozliczenia kosztów emisji zaimportowanych towarów. Przepisy budzą w związku z tym skrajne emocje. O ile w ramach systemu EU ETS, podmioty zobowiązane posiadają lub co do zasady powinny posiadać informacje niezbędne do wypełniania odpowiednich obowiązków, o tyle w przypadku CBAM importerzy będą musieli opierać się w znacznej mierze na danych przekazywanych od swoich kontrahentów z krajów trzecich. Należy przy tym mieć na względzie, że bardzo często będą to dane specjalistyczne, m.in. w zakresie prowadzonych procesów produkcyjnych. Wątpliwości może budzić przede wszystkim fakt obciążenia importerów odpowiedzialnością za deklarowanie danych, które nie zawsze będą w stanie zweryfikować. Można spodziewać się, że duże i średnie podmioty będą w stanie udźwignąć dodatkowe obowiązki, ale mniejsi przedsiębiorcy mogą napotkać opór ze strony swoich dostawców lub nie być w stanie ponieść kosztów compliance związanych z systemem CBAM. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje, które powinny pomóc zrozumieć, na co powinni przygotować się importerzy w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy (w których obowiązywać będzie okres przejściowy).