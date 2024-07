Inspekcja informuje, że producent podjął decyzję o wycofaniu źle oznaczonego piwa z rynku. Wdrożył też odpowiednie działania jak poinformowanie o sytuacji dystrybutorów, do których sprzedał wadliwy produkt.

Pomyłka w fabryce w Żywcu

Żywiec ma już też listę punktów sprzedaży detalicznej, do których piwo mogło trafić. Producent przygotował informację dla konsumentów, która zostanie umieszczona w wybranych punktach sprzedaży w widocznym miejscu przy półce z piwami. Dodatkowo umieścił informację o błędnie oznakowanym produkcie na stronie internetowej oraz uruchomił infolinię dla konsumentów, gdzie mogę dowiedzieć się jak zwrócić taki produkt.

Na trunki Polacy wydają ponad 40 mld zł, ale kupują ich coraz mniej. Rynek rośnie w ujęciu wartościowym co wynika wyłącznie ze wzrostu cen w efekcie zarówno z inflacji jak i podnoszonej corocznie akcyzy. Jednak ilościowo pod względem liczby kupowanych opakowań spada po kilka procent co roku. To efekt spadku sprzedaży dwóch największych kategorii – piwa i wódki, które tracą mocniej nawet niż rynek.

Jaki alkohol kupują Polacy

Ale Polacy zmieniają zwyczaje związane z kupowaniem alkoholu. Rośnie rynek wina, także bezalkoholowego, sprzedaż rdr rośnie nawet o 40 proc. choć to wciąż niszowy sektor. Również w przypadku piwa najszybciej rozwija się segment bezalkoholowy – to już nawet ok. 1,5 mld zł rocznie. Sieci szacują, że nawet do 10 proc. sprzedaży stanowią już właśnie takie produkty.