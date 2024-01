Cesja umowy leasingu – czy nowy korzystający powinien zapłacić „odstępne”?

Co z szacowaniem dochodu

Zwrócić należy uwagę, że w przypadku sprzedaży przedmiotu umowy korzystającemu jedynie finansujący podlega całkowitej ochronie przed jakimkolwiek szacowaniem uzyskanego przez niego dochodu.

W przypadku korzystającego przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawierają jednoznacznej regulacji o braku przychodu z tytułu częściowo odpłatnego świadczenia przy wykupie przedmiotu leasingu za jego wartość rezydualną, a zatem po cenie nie odpowiadającej wartości rynkowej przedmiotu leasingu (często istotnie od niej odbiegającej). Rodzi się jednak pytanie, czy korzystający nabywający przedmiot leasingu po cenie nieodpowiadającej wartości rynkowej nie uzyskuje nieodpłatnie korzyści kosztem innego podmiotu mającej konkretny wymiar finansowy? Czy nie uzyskuje zatem nieodpłatnego lub częściowo nieodpłatnego przysporzenia?

O braku takiego przysporzenia i korzyści po stronie korzystającego świadczy to, że jednym z warunków klasyfikacji umowy leasingu jest zapłata ceny (netto) przedmiotu leasingu, odpowiadająca jego rzeczywistej wartości z dnia zawarcia umowy (przy pierwszych umowach określana jako wartość początkowa środka trwałego). Oznacza to, że nabywając przedmiot leasingu po zakończeniu umowy leasingu, korzystający zapłacił już leasingodawcy co najmniej kwotę odpowiadającą jego wartości rynkowej (a konkretnie: określonej w umowie leasingowej historycznej wartości rynkowej). Tym samym, nawet jeżeli cena zakupu odbiega od aktualnej wartości rynkowej, nie sposób uznać, że korzystający uzyskuje obiektywną i definitywną korzyść ekonomiczną, zaś finansujący doznaje jakiegokolwiek uszczerbku. Wyklucza to także uznanie, że w omawianej sytuacji dochodzi do przysporzenia kosztem innego podmiotu. Z tych względów, nawet bez szczególnej regulacji na gruncie podatku dochodowego, brak jest przesłanek do oszacowania po stronie korzystającego przychodu z tytułu częściowo odpłatnego świadczenia.

Problem częściowo odpłatnego świadczenia

Również kolejny korzystający będzie mógł co do zasady skorzystać z takiego rozumowania. Problem częściowo odpłatnego świadczenia może jednak pojawić się w jego przypadku w momencie wstąpienia w prawa w trakcie umowy leasingu i końcowego wykupu przedmiotu leasingu za kwotę nieodpowiadającą jego wartości rynkowej.

Jest to ważny moment, bo istotą umowy leasingu jest to, że w jej ramach składnik majątku jest wykorzystywany po to, by następnie korzystający mógł podjąć decyzję o jego nabyciu lub rezygnacji z takiego uprawnienia.