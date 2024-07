Wynik odsetkowy banku w II kwartale wyniósł 3,28 mld zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków. To wzrost o 3 proc. rok do roku i spadek o 3 proc. rok do roku. W ujęciu kwartalnym spadła też marża odsetkowa do 5,07 proc.. Spadek marży i wyniku odsetkowego to w głównej mierze efekt jednorazowego zaliczenia kosztów tegorocznych wakacji kredytowych w wysokości 134,5 mln zł.

- To nie są żadne wakacje kredytowe, tylko to jest wywłaszczanie banków. Na szczęście zainteresowanie jest zdecydowanie mniejsze niż poprzednio – komentował prezes Gajewski.

Jak podano podczas konferencji, dotychczas po urlop od rat w Santander BP sięgnęło ok. 11 proc. posiadaczy kredytów złotowych, a bank zakłada, że ogółem odsetek ten wyniesie do 15 proc.

Czytaj więcej Banki Polacy nie rzucili się na wakacje kredytowe. Dlaczego? Zainteresowanie tegorocznym urlopem od rat hipotecznych jest średnie – wynika z informacji zebranych przez „Rzeczpospolitą”. Przyczyna? Nowe kryteria dochodowe mogły ograniczyć liczbę uprawnionych bardziej niż się spodziewano.

Wysoka sprzedaż nowych kredytów

Wynik Santander BP z tytułu opłat i prowizji wyniósł w II kwartale 727 mln zł, zaś koszty działania - ok. 1,18 mld zł. Obie pozycje były zgodne z oczekiwaniami rynkowymi.

Prezes Gajewski wskazywał na delikatne, ale widoczne ożywienie na rynku kredytowym. Łączna wartość kredytów w portfelu banku na koniec czerwca wzrosła, w ujęciu kwartalnym i rocznym, do ok. 172 mld zł.