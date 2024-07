UniCredit to włoski grupa bankowa, która jeszcze do 2015 r. była właścicielem jednego z największych banków w Polsce – Pekao SA. Wówczas udziały od Włochów, o wartości ok. 10 mld zł, odkupiły PZU i Polski Fundusz Rozwoju w ramach tzw. procesu repolonizacji Pekao.

Można więc powiedzieć, że teraz UniCredit wraca do Polski, choć w mniejszym wymiarze. Łączna wartość transakcji zakupu spółek Vodeno i Aion Banku to ok. 370 mln euro.

Co UniCredit kupuje w Polsce

Platforma Vodeno Cloud to najnowocześniejszy, „chmurowy” system bankowości rdzeniowej zbudowany w oparciu o technologię inteligentnych kontraktów i API, zintegrowany z procesami i procedurami pełnoprawnego banku – podaje UniCredit w swojej informacji.

Aion Bank to bank zarejestrowany w Belgii, który działa również na rynku polskim. Podobnie jak Vodeno, jest on częścią portfolio inwestycyjnego Warburg Pincus.