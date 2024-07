Bank of Taiwan, który planuje utworzenie oddziału na Litwie, mógłby skutecznie konkurować z głównymi bankami kraju – pisze litewski portal LRT. „Zachęcamy Bank of Taiwan do świadczenia możliwie jak najbardziej zróżnicowanych usług na Litwie” — powiedział BNS w komentarzu Lukas Jakubonis, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Banku Litwy.

Reklama

Czytaj więcej Handel Tajwan kupi zablokowany litewski alkohol Wyspiarska republika wspiera Litwę w jej konflikcie z kontynentalnymi Chinami.

Minister finansów Gintare Skaiste oświadczyła, że "działalność banku prawdopodobnie będzie zorientowana na klientów biznesowych na Litwie, ale specyfika jego działalności stanie się jaśniejsza po otrzymaniu licencji od litewskiego banku centralnego”.

Bank of Taiwan wchodzi do Europy Wschodniej przez Litwę

Jakubonis przypomniał, że "Tajwan zainwestował imponujące kwoty w Europie Wschodniej, więc kwestia finansowania naturalnie pojawi się w przyszłości". „Naszym zdaniem Bank of Taiwan analizuje obecnie nasz rynek i rozważa najlepszy sposób wejścia do Europy przez Litwę. Z jednej strony rośnie handel między Litwą a Tajwanem, a wraz z nim zapotrzebowanie na finansowanie, które mogłyby zostać zaspokojone zarówno przez lokalne, jak i tajwańskie banki” — dodał Jakubonis.