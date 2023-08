Sąd: KNF ma zwrócić 23 mln zł Leszkowi Czarneckiemu

Jak informuje na Twitterze mec. Roman Giertych, KNF musi zwrócić Czarneckiemu 20 mln zł, które wpłacił jako karę plus 3 mln zł odsetek.

Reklama

We wrześniu 2022 r. Leszek Czarnecki, główny akcjonariusz i współzałożyciel Getin Noble Bank, został ukarany przez Komisję Nadzoru Finansowego karą w wysokości 20 mln zł za to, że – według urzędników – nie wywiązał się ze zobowiązań inwestorskich w związku z zawiadomieniem o zamiarze objęcia akcji Get Bank. Dodatkowo KNF nałożył 2,4 mln zł na kontrolowaną przez Czarneckiego spółkę LC Corp.

Kara (najwyższa z nałożonych przez KNF) została zapłacona, lecz biznesmen zdecydował się na złożenie odwołania od decyzji KNF do sądu administracyjnego.

Jak twierdzi Roman Giertych, uchylając karę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że została nałożona z rażącym naruszeniem prawa i Konstytucji RP.