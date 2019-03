PPK: ustawa o pracowniczych planach kapitałowych dyskryminuje osoby starsze

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych znacząco ogranicza możliwość uczestnictwa osób po 70. roku życia. To naruszenie konstytucyjnej zasady niedyskryminacji ze względu na wiek.

Pytanie o wprowadzenie tego ograniczenia jest zasadne tym bardziej, że regulacja przewiduje transfery środków publicznych na rzecz uczestników PPK, których siłą rzeczy pozbawione są osoby po 70-tce. Nie ma przy tym racjonalnego uzasadnienia pozbawiania aktywnych zawodowo 70-latków możliwości korzystania z mechanizmów systematycznego gromadzenia oszczędności.

Trzy kategorie uczestników

Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (DzU poz. 2215; dalej: ustawa o PPK) przewiduje w zasadzie trzy kategorie uczestników w kontekście ich uprawnień do uczestnictwa w programie.

Podstawową grupą są osoby fizyczne w wieku między 18. a 55. rokiem życia. Ich uczestnictwo jest najbardziej „pożądane" przez ustawodawcę. Osoby w tym przedziale wiekowym staną się uczestnikami bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań. Każdy pracodawca będzie bowiem zobowiązany do zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu tych osób, chyba że wcześniej złożą one deklarację o rezygnacji.

Druga grupa to osoby między 55. a 70. rokiem życia. Ich uczestnictwo w programie jest możliwe, ale wymaga złożenia odpowiedniego wniosku inicjującego zawarcie umowy o prowadzenie PPK (art. 15 ust. 2 ustawy o PPK).

Największe kontrowersje moim zdaniem wzbudza jednak ograniczenie możliwości uczestnictwa osób, które ukończyły 70 lat. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o PPK nie jest możliwe zawarcie umowy o prowadzenie PPK, jeżeli osoba ukończyła 70. rok życia „najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia".

Graniczna 70-tka

Celowo takie wyłączenie nazywam ograniczeniem możliwości uczestnictwa. Przepis nie oznacza, że samo uczestnictwo w PPK osób, które ukończyły 70. rok życia, jest wykluczone. Niedopuszczalne jest jedynie zawieranie umowy o prowadzenie PPK, która prowadzi do nawiązania stosunku uczestnictwa.

Nie oznacza to, że uczestnik PPK, który ukończyły 70 lat, przestaje uczestniczyć w pracowniczym planie kapitałowym. Takie stwierdzenie nie ma podstawy w przepisach. Pracodawca dalej ma obowiązek finansować wpłaty i umożliwić uczestnictwo w programie osobom po ukończeniu 70. roku życia, jeżeli wie ten osiągnęły będąc już uczestnikami PPK. Regulacja art. 15 ust. 1 oznacza jednak, że każdy pracownik, który został zatrudniony już po ukończeniu 70. rok życia, nie może zostać uczestnikiem PPK. Wyłączenie dotyczy także uczestników, którzy przed ukończeniem wieku 70 lat korzystali z możliwości czasowej rezygnacji z dokonywania wpłat (art. 23 ust. 8 i 10 ustawy o PPK). Osoby te nie będą mogły powrócić do dokonywania wpłat.

Umowa przed ustawą

Literalnie wykluczone jest przy tym zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osób, które ukończyły 70. rok życia „najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia". Każe to postawić pytanie o możliwość uczestnictwa osób, które w okresie wdrażania regulacji ukończyły 70. rok życia, ale zatrudnienie w danym podmiocie zaczęły przed 70-tymi urodzinami. Ścisła wykładnia art. 15 ust. 1 ustawy o PPK nie wyklucza uczestnictwa takich osób. Przepis wprost bowiem wskazuje, że wiek wykluczający ustala się na pierwszy dzień zatrudnienia.

Notabene ustawodawca nie określił momentu ustalania wieku dla grupy osób 55-70 lat, co jest pewnym mankamentem. Pytanie, czy należy ten przedział ustalać na moment zawierania umowy o prowadzenie PPK, czy też chodzi o pierwszy dzień zatrudnienia. Brak precyzji ustawodawcy może prowadzić do komplikacji. 75-latek, który rozpoczął zatrudnienie przed 70. Urodzinami, literalnie nie podlega wyłączeniu, o którym mowa w art. 15 ust. 1. Czy jednak może złożyć wniosek o udział w PPK, jeżeli taką możliwość mają osoby między 55. a 70. rokiem życia zgodnie z art. 15 ust. 2?

Gorsze traktowanie

Takie ograniczenie możliwości uczestnictwa w PPK dla osób, które ukończyły 70 lat, jest niekorzystne w ich sferze majątkowej. PPK nie jest bowiem zwykłym, rynkowym produktem, który może być „skompensowany" innymi produktami. Wprowadzona regulacja zakłada współfinansowanie oszczędności uczestników przez pracodawcę, a także ze środków publicznych. Osoby wykluczone z uczestnictwa stawiane są w gorszej sytuacji. Co więcej ogranicza się im możliwość korzystania z transferów pochodzących ze środków publicznych. Są także gorzej traktowane w relacjach z pracodawcami, którzy nie muszą współfinansować ich oszczędności.

Jeżeli do tego dodać zwolnienia podatkowe związane z PPK, to nie ulega wątpliwości, że osoby wykluczone z uczestnictwa w PPK nie mają możliwości znalezienia innego „zamiennika" PPK, który pozwalałby im uzyskać podobne efekty.

Wprowadzenie takiego ograniczenia rodzi pytanie o dyskryminacyjny charakter ze względu na wiek. Można przypuszczać, że ustawodawca sugerował się podobnym ograniczeniem funkcjonującym w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (art. 5 ust. 1a ustawy o PPE). Istnienie podobnego mechanizmu w obowiązujących przepisach nie tłumaczy jednak wątpliwości konstytucyjnych. Takie wyłączenie mogłoby być uzasadnione emerytalnym charakterem regulacji. Pytanie jednak, czy ratio legis może tłumaczyć wyłączenie uprawnień do korzystania z dodatkowych mechanizmów oszczędzania?

Trzy kryteria różnicowania

W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego wskazuje się, że odstępstwo od konstytucyjnej zasady równego traktowania wymaga zachowania przez ustawodawcę określonych kryteriów:

- relewantności, tj. istnienia bezpośredniego związku z celem i zasadniczą treścią przepisów,

- proporcjonalności, oraz

- istnienia konstytucyjnych argumentów za zróżnicowaniem, tj. istnienia innych wartości konstytucyjnych sprzyjających wprowadzonemu zróżnicowaniu (zob. orzeczenie TK z 3 września 1996 r., K 10/96).

Ograniczenie możliwości uczestnictwa w PPK po ukończeniu 70. roku życia nie spełnia żadnego z tych kryteriów. Trudno bowiem uznać, by emerytalny charakter regulacji mógł tłumaczyć ograniczenie dostępu do PPK osobom po 70. roku życia. Polski system emerytalny nie posługuje się bowiem cezurą wymuszającą przejście na emeryturę. Świadczenia emerytalne to uprawnienie, które nie musi być aktywowane wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego.

W kontekście samego PPK wątpliwy jest zresztą sam emerytalny charakter regulacji. Ustawa nie powołuje się na cele emerytalne. Art. 3 ustawy o PPK mówi o tworzeniu programu w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika. Nie kryje tego zresztą sam projektodawca, który w uzasadnieniu do projektu ustawy wskazał, że PPK „nie będą programami emerytalnymi, lecz programami systematycznego gromadzenia oszczędności". Programami wyłączającymi z uczestnictwa osoby po 70. roku życia.

Zdaniem autora Adrian Prusik, radca prawny Wojewódka i Wspólnicy Sp. k. Lider Działu Produktów Emerytalnych



Jakie zatem konstytucyjnie uzasadnione przyczyny mogą stać za wykluczeniem z programu systematycznego gromadzenia oszczędności osób, które ukończyły 70. rok życia? Ja takich nie znajduję. Można wręcz pokusić się o stwierdzenie, że takie wyłączenie stoi w sprzeczności z mechanizmami emerytalnymi, w których wydłużenie okresu aktywności zawodowej może sprzyjać zwiększaniu wysokości świadczeń emerytalnych. Jeżeli zatem powszechny system emerytalny zakłada możliwość wydłużenia okresu zawodowej aktywności ponad 70. rok życia, to dlaczego taka osoba miałaby być wykluczona z oszczędzania w PPK?