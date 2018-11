Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen: Chcemy budować relacje

Udział w programie to wyjątkowe przywileje dla naszych akcjonariuszy - mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Rz: Dlaczego PKN Orlen zdecydował się na przeprowadzenie programu dla inwestorów indywidualnych?

Daniel Obajtek: Jesteśmy jednym z największych emitentów na GPW i dlatego czujemy się współodpowiedzialni za rozwój rynku kapitałowego w Polsce. Stąd decyzja o uruchomieniu pionierskiego programu „Orlen w portfelu". Zależy nam, aby spopularyzować wiedzę na temat funkcjonowania rynku kapitałowego wśród wszystkich, obecnych i przyszłych inwestorów. Jednocześnie ta inicjatywa to ukłon w stronę naszych inwestorów indywidualnych, z którymi chcemy budować długoterminowe relacje.

Jaki element programu może najbardziej zachęcać do wzięcia w nim udziału?

Przede wszystkim udział w programie to wyjątkowe przywileje dla naszych akcjonariuszy. Nie zapominamy też o elemencie edukacyjnym, dlatego staramy się w ciekawy i przystępny sposób poszerzać wiedzę wszystkich osób zainteresowanych inwestowaniem na rynku kapitałowym. Uczestnicy programu uprawnieni będą m.in. do korzystania z promocyjnej oferty paliwowej i pozapaliwowej na stacjach koncernu. Ale „Orlen w portfelu" to nie tylko benefity dla akcjonariuszy Orlenu. To również Akademia Inwestowania, której celem jest rozwijanie wiedzy Polaków o rynku kapitałowym. Chcemy pomóc Polakom świadomie podejmować decyzje inwestycyjne.

Czy program będzie rozbudowywany i co w przyszłości może się w nim jeszcze znaleźć?

Ten program traktujemy jako długoterminowe zobowiązanie. Dzisiaj ruszamy z częścią benefitową programu. Na początku przyszłego roku uruchamiamy Akademię Inwestowania. W przyszłości chcemy systematycznie zwiększać liczbę aktywności skierowanych do inwestorów indywidualnych. Pomysłów jest wiele. Mam tu na myśli np. organizację dnia inwestora lub czaty z inwestorami indywidualnymi poświęcone omówieniu wyników koncernu.