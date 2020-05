Raje podatkowe, wyłudzanie VAT: Polska chce solidarności podatkowej w UE

Sarnowski powołał się na raport The Missing Profits of Nations, zgodnie z którym co roku do rajów podatkowych transferowane jest 40 proc. zysków międzynarodowych korporacji. Kraje takie jak Niemcy i Francja tracą przez to 20-30 wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych. Z drugiej strony największymi beneficjentami rajów podatkowych są państwa takie jak Holandia, Luksemburg i Irlandia.