Łączy nas Biedronka

– Biedronka zawsze była skupiona na efektywności – tłumaczy Acacio Sousa, dyrektor ds. operacyjnego HR w Biedronce. – Można było wybudować piękne sklepy, nie patrzeć na koszty, ale skończyłoby się to zatrzymaniem ekspansji, a w konsekwencji nierentownym biznesem, który trzeba byłoby zamknąć lub sprzedać. Wszyscy menedżerowie wiedzieli, że efektywność, niskie koszty tam, gdzie to możliwe, i doskonały zespół ludzi do pracy to klucz do sukcesu. Dobra jakość za możliwie najniższe ceny – motto Biedronki, mimo że jeszcze niewypowiedziane głośno, było od początku to samo: „Codziennie niskie ceny”. Bywało, że na witrynach sklepu pisano hasło: „Tanio”.

Polscy pracownicy sklepów uczyli się biznesu od podstaw. Wyzwań było sporo: nowość konceptu, biznes, którego w Polsce nikt do tej pory nie znał, sposób prowadzenia dyskontu, rozliczanie na koniec zmiany każdego kasjera, sprawdzanie, ile utargował, w jaki sposób zamawiać i rejestrować towar, szczegółowa inwentaryzacja. W ramach szkolenia poznawano również system informatyczny – dopiero się kształtujący. Obsługa kasy fiskalnej, cały back office, czyli zaplecze administracyjne w firmie, także nauka programu komputerowego dla wielu były czarną magią.

Symboliczna przeprowadzka

W 2004 roku – czyli roku polskiego wejścia do Unii Europejskiej – legendarne już biura przy ulicy Wołczyńskiej w Poznaniu zamieniono na biurowiec przy ulicy Postępu w Warszawie. Przeniesienie się do stolicy było swoistym odcięciem pępowiny, powiedzeniem sobie, że w historii Biedronki i Jeronimo Martins w Polsce zaczyna się nowy etap.

Polska była wtedy napędzana inwestycjami, budowały się nowe drogi, stadiony, biurowce, hotele. Unijne pieniądze i zagraniczne inwestycje powodowały, że PKB rósł, Polacy bogacili się. Gusta klientów i ich poczucie estetyki, a co za tym idzie wymagania, zmieniały się jednak wraz z rozwojem Polski. Konsumenci oczekiwali jakości, chcieli kupować towar z ładnych opakowań, w czystych sklepach z miłą obsługą.

Zmiana w zachowaniu konsumentów jest między innymi pochodną zmian cywilizacyjnych, zmian w gospodarce i polepszania się sytuacji ekonomicznej polskiego społeczeństwa. Polacy mogli pozwolić sobie na więcej, stać ich było na zakupy towarów lepszej jakości. Biedronka długo pracowała na to, aby stać się sklepem, który będzie kojarzony z jakością.

Z boku sieć wyglądała na kolosa, który od 2003 do 2013 roku wykonał gigantyczny skok na wielu poziomach, odnosząc spektakularny sukces. W 2011 roku, gdy liczba sklepów wzrosła do prawie 1900, Biedronka odnotowała łącznie 926 milionów wizyt klientów. W 2012 roku po raz pierwszy zanotowała miliard wizyt rocznie w swoich sklepach!