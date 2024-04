Ceny polis samochodowych będą rosnąć

Obecność w UE to także konieczność spełniania określonych wymogów.

Kilkanaście lat temu większość aktów prawnych z UE to były dyrektywy, czyli akty ramowe. To pozwalało dostosować je do lokalnych warunków. Dziś dominują rozporządzenia, które obowiązują bezpośrednio w krajach członkowskich. Nie umożliwiają więc uwzględnienia lokalnej specyfiki rynku, czyli np. tego, że w Polsce obowiązuje podatek od aktywów i polscy ubezpieczyciele są przez to mniej konkurencyjni niż z innych krajów. Ten podatek obowiązuje u nas i na Węgrzech, ale tam jest minimalny, a u nas znacząco podnosi koszty działalności ubezpieczeniowej.

Dziś zmierzamy do regulowania wszystkiego. To nie sprzyja napływowi nowych inwestycji. Coraz trudniej tworzyć nowe produkty i dać klientom coś innowacyjnego, gdy działamy w maksymalnie sztywnych ramach. Widać to w skali makro, bo Europa przestaje być konkurencyjna. Międzynarodowe grupy ubezpieczeniowe oceniają potencjał każdego rynku. Aviva wycofała się z Polski, francuska Axa wybrała rozwój w Azji. Dlatego konieczna jest refleksja, czy nadmierne regulowanie nie ogranicza oferty dla klientów.

Wspominał pan o zmianach jakościowych dla klientów, ale zdarzyły się też problemy związane np. z oferowaniem klientom Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Branża uporała się już z tym problemem?

Jako branża pokazaliśmy tu dojrzałość. Współpracowaliśmy z UOKiK, by dojść do najlepszych dla klientów rozwiązań, co przełożyło się na podpisywane ugody. Weszły w życie zmiany ustawowe, m.in. badanie potrzeb klienta czy rekomendacje KNF o odpowiedniości produktów. Na rynku obowiązuje też interwencja produktowa KNF, która ostatecznie zmieniła UFK-i.

To działania stawiające klienta w centrum i jest to też unijny trend. Klient musi mieć poczucie bezpieczeństwa. Skutkiem większej dbałości o klienta nie może być jednak wprowadzanie regulacji, których efektem są tylko… bardziej skomplikowane umowy. Klienci nie są w stanie ich zrozumieć. To pozorne działanie, które generuje jednak olbrzymie koszty. Ważniejsza jest odpowiednia wartość produktów dla klientów. Na tym się koncentrujemy, to tzw. value for money, czyli gwarancja, że produkty mają odpowiedni stosunek jakości do ceny.