Ogromne wsparcie dla polskich podmiotów na innowacje

Materiał powstał we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Horyzontu Europa w NCBR

Odpowiadając na wyzwania związane z potrzebą wzmacniania konkurencyjności europejskiej gospodarki i firm, UE zdecydowała o realizacji w latach 2021–2027 największego na świecie instrumentu finansującego badania i innowacje: programu ramowego „Horyzont Europa” (PR HE).

Celem programu jest wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej UE, m.in. poprzez opracowanie rozwiązań dla realizacji priorytetów takich jak transformacja ekologiczna i cyfrowa.

Jest to wiodąca inicjatywa Unii mająca wspierać badania i innowacje: od pomysłu po urynkowienie. W celu skutecznej realizacji ambitnych celów program dysponuje rekordowym budżetem 93,5 mld euro.

Program na jubileusz

W tym roku realizacja działań w ramach PR HE zbiega się z 20-leciem wstąpienia Polski do UE oraz 25-leciem udziału naszego kraju w programach ramowych, które są głównym narzędziem UE wykorzystywanym do finansowania badań w Europie.