„Mandiner” przeprowadził wywiad z byłym polskim premierem. Na okładce znalazł się cytat z niej, który brzmi: „Bruksela jest zagrożeniem dla demokracji w Europie”. Rozmowa dotyczy m.in. znaczenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, ale też wojny Rosji z Ukrainą.



Mateusz Morawiecki rozmawiał z tygodnikiem „Mandiner” o UE, ale też o wojnie Rosji z Ukrainą

- To nienormalne, że w XXI wieku rosyjscy żołnierze niszczą terytorium Ukrainy. Dlatego trzeba wykorzystać każdą okazję, by zatrzymać wojnę (...). Ale uważam, że najważniejszym zadaniem Zachodu jest dostarczenie rakiet, amunicji i sprzętu wojskowego biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację. To stało się kluczowe dla Ukrainy. Jeśli chodzi o obecne działania polskiego rządu, nie sądzę, że wynikają one z dobrze przemyślanej polityki, ale raczej z sytuacji międzynarodowej i oczekiwań zagranicznych partnerów — tak Morawiecki odpowiedział na pytanie o przytaczaną przez dziennikarza wypowiedź szefa MSZ Polski, Radosława Sikorskiego, który miał stwierdzić, że "obecność europejskich żołnierzy na Ukrainie to normalne zjawisko".



- Rosja musi wycofać się z okupowanych terenów i zrobić wszystko, co możemy, by zapewnić, że Ukraina pozostanie w rodzinie krajów zachodnich — mówi Morawiecki.