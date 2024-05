Tajne spotkanie dwóch przywódców UE "wagi ciężkiej" - jak pisze Politico, które ma miejsce zaledwie kilka dni przed wizytą chińskiego prezydenta Xi Jinpinga w Europie, jest określane jako wydarzenie półprywatne: Scholz i jego żona Britta Ernst spędzają krótkie wakacje w stolicy Francji, gdzie w restauracji spotkają się z Macronem i jego żoną Brigitte.

Według trzech źródeł, na które powołuje się Politico, a którym zapewniono anonimowość ze względu na zakaz wypowiadania się publicznie, w kolacji nie będą uczestniczyć żadni doradcy.

W ostatnich miesiącach między Scholzem i Macronem wielokrotnie dochodziło do spięć, ostatnio w lutym, kiedy francuski prezydent mówił o potencjalnym wysłaniu wojsk lądowych na Ukrainę, czemu kanclerz Niemiec zdecydowanie się sprzeciwiał.

Przywódcy Francji i Chin ustalają politykę wobec Chin

Kluczowym tematem rozmowy ma być wizyta Xi, który w niedzielę przybędzie do Francji na trzy dni, a następnie uda się do Serbii i Węgier. Kolacja będzie dla Scholza okazją do poinformowania Macrona o jego spotkaniu z Xi w Pekinie w zeszłym miesiącu. Scholz i Macron nie zgadzają się także co do potencjalnego nałożenia unijnych ceł na dotowane chińskie pojazdy elektryczne.

Według Noaha Barkina z German Marshall Fund, który jako pierwszy poinformował o kolacji, Macron będzie próbował przekonać kanclerza, aby dołączył do niego na spotkaniu z Xi w przyszłym tygodniu wraz z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.