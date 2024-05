Czytaj więcej Polityka Wybory do PE. Co z Obajtkiem i Kurskim? PiS odkrył karty Potwierdziły się wcześniejsze spekulacje - były prezes Orlenu Daniel Obajtek wystartuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego z list PiS. Prawo i Sprawiedliwość ujawniło swoje listy. Znalazł się na nich m.in. były prezes TVP Jacek Kurski.

Czy Donald Tusk, który krytykował pakt migracyjny, po wyborach do Parlamentu Europejskiego zmieni zdanie w tej sprawie? - Ja tego nie wiem. On krytykował przymusowy charakter, mówił, że nie zgodzi się na przymusowy charakter. Ja miałem wrażenie, że on ze względu na wybory ulegał retoryce PiS-u w tej sprawie. Zachęcałbym go do odważniejszej postawy - skomentował Włodzimierz Cimoszewicz.