Kto mógłby zapłacić za loty marszałka Marka Kuchcińskiego

Można tu rozważać czy nie doszło do nadużycia prawa do korzystania z lotów o statusie HEAD. Jeśli uznać, że doszło do nadużycia to czy na tyle istotnego, że by zakwalifikować je jako przestępstwo urzędnicze (art. 231 k.k.) czy to przez przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków związanych z lotami. W pierwszej kolejności te podejrzenia należałoby kierować jednak do dysponenta loku, czyli szefa kancelarii, w drugiej ew. wobec marszałka . Pamiętać należy , że w sprawach karanych niejasność przepisów działa na korzyść tych osób.