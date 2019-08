Historię lotów marszałka Kuchcińskiego można ustalić

Informacja o liczbie i kosztach przelotów samolotów rządowych w danym okresie stanowi informację publiczną, a dr Maciej Kiełbowski, adwokat z kancelarii Wardyński i Wspólnicy wskazuje, że o taką informację może wnioskować każdy, a ograniczeniu w jej udzielaniu, np. tajemnice ustawowo chronione, winny być poparte konkretnym przepisem, a odmowa ich udostępnienia podlega kontroli sądowej. Wprawdzie chodzi o loty wojskowe, więc nazwiska załogi i ochrony podlegają pewnej tajemnicy ale nie lotu członków rodziny podróżującego polityka. Problem w tym, że taka procedura może potrwać nawet dwa lata jeśli zapytany organ nie odpowie w niejako z własnej woli na co ma 14 dni. Tak jest też z innymi procedura sądowymi. Mają one jednak tę zaletę, że sąd może przymuszać instytucje np. lotnisko do udzielenia informacji o lecących osobach. Teoretycznie można sobie wyobrazić np. pozew o wypłatę odszkodowana czy bezpodstawnego wzbogacenie za przelot osób nieuprawnionych. Rzecz w tym, na co wskazuje adwokat Eryk Bogdas, że w tej sprawie można mówić o naruszeniu dobrych obyczajów, ale nie prawa i szans na odszkodowanie raczej nie ma, ale może być to forma nacisku na ujawnienie informacji lotach i jej weryfikacji. Podobnie jak wszczęcie kontroli NIK w tej sprawie. Na podobnej zasadzie działa śledztwo „opozycji" czy dziennikarskie i wydaje się, że to droga najskuteczniejsza do dotarcie do prawy. Ona najwyraźniej zmusiła marszałka do przeprosin i ujawnienia informacji. Teraz czas na ich weryfikację. Inna rzecz jak długo jeszcze opinia publiczna będzie zajmować się jego osobą.